Esta semana, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Unidad de Igualdad de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) ha puesto en marcha una campaña para concienciar en el campus sobre el control del móvil en las relaciones de pareja entre los más jóvenes. A través de la Campaña SI –IF Campaign, en inglés-, se han difundido mensajes en las redes sociales y con carteles en el campus en torno a estas formas de control hacia las jóvenes a través del móvil y las redes sociales, bajo los lemas #NoControles #QuiereBien. Con esta campaña, la CEU UCH se suma a la iniciativa Spotlight, de la Unión Europea y la ONU, para “poner el foco” sobre un tipo de violencia que, a menudo, se oculta, se niega o no se reconoce y puede pasar desapercibida para las jóvenes que la viven en sus relaciones afectivas.

En la Campaña SI, se plantea la reflexión en torno a distintas situaciones que se viven de forma cotidiana: “Si mira siempre tu móvil, si controla tus redes sociales, si lee tus conversaciones, si te llama a todas horas, si te pregunta dónde estás, con quién estás, a qué hora vuelves… te controla, pero ¿te quiere?”. Los mensajes van también dirigidos a los jóvenes, reformulando los síes para interpelarles a ellos. Y se difunden también en inglés, para alcanzar a los estudiantes internacionales de la CEU UCH, más de un tercio.

Actividades formativas, en las aulas

Con el objetivo de concienciar sobre la violencia existente contra la mujer, estudiantes de 3º de Magisterio del CEU de Elche han participado en un taller sobre los tipos de violencia para, a partir de ahí, plantear diferentes estrategias de acción para la prevención dentro de las aulas. La iniciativa, organizada por Nuria Andreu, profesora de Educación Primaria, dentro de la asignatura Atención a la Diversidad, busca “reflejar los tipos de diversidad que encontramos en la escuela y cómo responder a través de la educación a sus necesidades”.

Para esta experta, se trata de que los futuros maestros conozcan no solo de capacidades diferentes, sino también de diversidad de tipo cultural, social, biológica y también de género. “Con esta actividad y otras relacionadas con la misma temática, intentamos dar un análisis global de la perspectiva de género (familiar, profesional, educativo, etc.) a través de propuestas equitativas en la escuela, que generen no solo debate en el alumnado sino, sobre todo, un cambio en los prejuicios, estereotipos, micromachismos, etc, latentes todavía en la sociedad y que son trasmitidos desde las etapas iniciales al alumnado”.

Para Andreu, es necesario que los futuros docentes entiendan la tipología de violencia que se puede dar, para así prevenirla a través de trabajar valores dentro de las aulas de respeto, tolerancia, confianza, comunicación, etc. Para ello, el alumnado ha creado durante el taller diferentes posters informativos en grupos, en los que se aborda la prevención de la violencia en la escuela.

18 estudios de expertos en igualdad

Además de las actividades formativas y de concienciación entre los estudiantes, 18 profesores de la CEU UCH acaban de publicar sus investigaciones más recientes en materia de igualdad y violencia contra las mujeres en la obra “Estudios sobre la Mujer”, coordinada por la profesora Ruth Abril, asesora en materia de género de la OTAN. La obra aborda los tipos penales, la jurisprudencia del Supremo en torno a la figura de la víctima-testigo y el tratamiento de este tema en los medios de comunicación, la publicidad y el cine, así como las medidas educativas para su prevención desde los centros formativos. En materia de igualdad, se analiza la presencia de la mujer en la esfera política y pública, abordando su participación en el Congreso, los Parlamentos autonómicos y la administración del Estado en España.