El proximo domingo se entregan los premios El Tempir, en su octava edición, en un acto a las 12 horas en la antigua capilla del Centre Cultural Les Clarisses d'Elx. Los galardones reconocen a personas, entidades y empresas que participan de la dignificación y la promoción social del valenciano. "Enguany, la convocatòria dels VIII Premis El Tempir no sols vol ressaltar la trajectòria pública o privada d’aquelles persones o institucions que desenvolupen una trajectòria sòlida i propositiva a favor del valencià, sinó que, a més, vol ser un al·licient moral per als premiats a continuar la senda empresa per les circumstàncies especials i excepcionals que vivim a causa de la pandèmia. Com cada any, El Tempir concedirà els premis en tres àmbits o categories territorials ben diferents: Elx, el migjorn valencià i el País Valencià", explican desde El Tempir en un comunicado. Estos son los galardonados en cada categoría:

VIII Premi El Tempir en la categoria d’Elx a Agustí Agulló i Marcos

La Junta Directiva d’El Tempir considera que se li atorga aquest reconeixement per diversos motius:

La seua trajectòria com a activista lingüístic i dinamitzador cultural al llarg de la seua vida en entitats com El Tempir i, sobretot, al Casal d’Elx-ACPV. El seu compromís ferm en la defensa i la promoció social de la llengua d’ençà que era jove fins ara de manera que ha estat promotor d’iniciatives de normalització lingüística i de reconeixement cultural a figures clau de la cultura il·licitana com Andreu Castillejos. La faena incessant que ha realitzat al capdavant del Casal d’Elx-ACPV, la qual cosa ha convertit aquest espai en un punt de referència per a la cohesió dels nuclis valencianoparlants de la ciutat d’Elx i de la comarca. El model de persistència en la defensa de la llengua que ha fet d’Agustí un exemple a seguir per a futures generacions.

VIII Premi El Tempir en la categoria de Sud a la Muixeranga d’Alacant

La Junta Directiva d’El Tempir considera que se li atorga aquest reconeixement per diversos motius:

La Muixeranga d’Alacant representa un magnífic exemple de recuperació d’espais per a la valencianitat lingüística i cultural a la capital de l’Alacantí. En conseqüència, cal destacar el gran paper vertebrador i cohesionador que duen a terme, així com l’extensió de complicitats amb altres sectors, com ara l’educatiu, a fi d’estendre l’estima pel moviment muixeranguer i la integració de nous membres. Un tret identitari de la Muixeranga d’Alacant és el seu compromís ferm amb moviments i causes socials ben diversos, que abracen el feminisme, la diversitat afectivosexual, la lluita contra la violència de gènere, els drets humans, etc. Per tant, les diverses maneres de combinar la cultura popular valenciana amb la implicació en les causes socials i solidàries més significatives fan de la Muixeranga d’Alacant un model associatiu digne de ser emulat arreu. La Muixeranga d’Alacant s’ha convertit en símbol identitari no sols alacantí sinó també del migjorn valencià per la manera com ha recuperat el nostre patrimoni festiu i cultural. De fet, ha sabut canalitzar de manera molt reeixida els desitjos de totes les persones que volen participar en la nostra cultura popular i integrar-s’hi. Les trobades muixerangueres en què participen, les activitats culturals que desenvolupen al llarg de l’any i les actuacions que realitzen, sobretot arreu del sud, han provocat que ells siguen exemple palpable que una altra Alacant i un altre sud és possible d’aconseguir i de fer realitat. Menció especial mereix l’aplec de colles muixerangueres que cada any els d’Alacant han organitzat: primer, sota la denominació de diada, i actualment, de trobada. Cal ressaltar el caràcter pioner d’aquestes trobades muixerangueres a Alacant per la convocatòria de colles d’arreu del país, cosa que han constituït una aportació ben significativa des del migjorn vers la gestació i la creació de l’actual Federació de Coordinadora de Muixerangues, que agrupa vint-i-una colles de tot el País Valencià.

VIII Premi El Tempir en la categoria de País al Col·lectiu Ovidi Montllor

La Junta Directiva d’El Tempir acorda concedir aquest reconeixement pels motius següents: