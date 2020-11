Junto con su equipo de Eiffage Infgraestructuras, Vicente Cerdá Poveda ha sido el encargado de realizar la remodelación y la peatonalización de la Plaça de Baix y la calle Corredora durante casi algo más de tres meses, todo un logro.

¿Cómo fue la adjudicación de la obra de la Plaça de Baix y la Corredera?

La adjudicación fue en julio de este año por parte del ayuntamiento de elche, resultamos adjudicatarios al ser la oferta más ventajosa de todas las empresas que se presentaron, fue una obra muy deseada por mi empresa al ser una actuación muy relevante para el conjunto de la ciudad y más aún al ser una empresa nacida en Elche, sentíamos la obligación de estar allí, o al menos de intentarlo.

¿Cuáles han sido los plazos de las obras? ¿Los han cumplido a pesar del estado de alarma?

El plazo de la obra según contrato ha sido de 3 meses, aunque solicitamos una ampliación de 3 semanas al ayuntamiento ya que durante la ejecución de las obras surgieron unidades de obra nuevas no previstas inicialmente. La Corredera la abrimos a los peatones en un plazo de dos meses, un mes antes de lo previsto , y en la Plaça de Baix al ser un trabajo más laborioso casi artesanal, tampoco llegamos a agotar el plazo de obra. La obra se ha ejecutado en un período de 100 días desde que pusimos el vallado hasta que se retiró.

¿Qué aspectos han sido los más complicados a la hora de la construcción?

Al ser una obra urbana y en pleno centro de la ciudad, ha resultado un verdadero desafío el poder ejecutar la obra, causando el menor perjuicio posible a peatones, comercios y viviendas situadas en el entorno de la obra, respetando siempre las medidas de seguridad y salud tanto para los trabajadores como para el resto de ciudadanos. Siempre hemos tenido especial atención en no interrumpir el normal funcionamiento de esta arteria principal de nuestra ciudad y cumplir los plazos.

Y por destacar a nivel de ejecución de obra el reto más importante ha sido la pavimentación del mosaico con motivos íberos con adoquines de mármol en la Plaça de Baix.Tanto en la adquisición del material en formato muy pequeños, como en la colocación del adoquín habiendo utilizado gran cantidad de personal especialista en este tipo de trabajos en un espacio de tiempo muy corto.

¿Cree que va a tener buena aceptación este cambio en la ciudad?

Bajo mi punto de vista un rotundo si, creo que ha sido un acierto este cambio y lo digo como ciudadano de Elche y no como jefe de obra. No hay más que ver la cantidad de personas que inundan la calle desde el primer día que quitamos el vallado de obra, especialmente los fines de semana observo una gran afluencia de gente que antes no veía.