La Audiencia de Elche rebaja los casos pendientes un 10% pero señala ya juicios para 2024

La Sección Séptima de la Audiencia de Elche ha cubierto ya el calendario de señalamientos hasta finales de 2023, por lo que ha abierto la agenda de juicios de cara a 2024. El organismo acumulaba, en su último informe realizado en verano, 827 juicios pendientes de celebrar frente a los más de 900 de hace un año, por lo que piden a la Conselleria que mantenga, sin interrupciones, a los seis funcionarios de refuerzo para evitar la suspensión de juicios y la paralización de parte de los procedimientos. El tribunal lleva años con este personal extra, pero no forma permanente. La falta de presupuesto hizo que, por ejemplo a finales de verano, la renovación que tocaba en septiembre no fuera automática, por lo que los interinos cesaron el 6 de ese mes y no volvieron hasta el uno de octubre, lo que originó la suspensión de juicios y la parálisis de los expedientes en los que estaban trabajando.