La asociación cívica por la lengua El Tempir ha reconocido una vez más a personas, entidades y empresas que participan en la dignificación y promoción social del valenciano. El acto de la octava edición de los premios "El Tempir" ha tenido lugar este domingo, en torno a las 12 horas en Las Clarisas, espacio que ha tenido que adaptarse para cumplir con los requisitos de aforo.

En la categoría d'Elx, Agustí Agulló i Marcos ha sido el premiado. La junta directiva ya anunció recientemente que se le otorgaba este reconocimiento por diversos motivos, entre ellos por "la seua trajectòria com a activista lingüístic i dinamitzador cultural al llarg de la seua vida en entitats com El Tempir i, sobretot, al Casal d’Elx-ACPV". Por otra parte "per el seu compromís ferm en la defensa i la promoció social de la llengua d’ençà que era jove fins ara de manera que ha estat promotor d’iniciatives de normalització lingüística i de reconeixement cultural a figures clau de la cultura il·licitana com Andreu Castillejos". Así las cosas, reseñaban que su trabajo en el Casal d'Elx-ACPV ha sido incesante "la qual cosa ha convertit aquest espai en un punt de referència per a la cohesió dels nuclis valencianoparlants de la ciutat d’Elx i de la comarca", reseñaban.

En cuanto a la entrega de los galardones, se han diferenciado en tres ámbitos o categorías territoriales diferenciadas, y "enguany, la convocatòria dels VIII Premis El Tempir no sols vol ressaltar la trajectòria pública o privada d’aquelles persones o institucions que desenvolupen una trajectòria sòlida i propositiva a favor del valencià, sinó que, a més, vol ser un al·licient moral per als premiats a continuar la senda empresa per les circumstàncies especials i excepcionals que vivim a causa de la pandèmia", apuntaban.

En la categoría de "Sud" el reconocimiento se lo ha llevado la Muixeranga d'Alacant por representar "un magnífic exemple de recuperació d’espais per a la valencianitat lingüística i cultural a la capital de l’Alacantí. En conseqüència, cal destacar el gran paper vertebrador i cohesionador que duen a terme, així com l’extensió de complicitats amb altres sectors, com ara l’educatiu, a fi d’estendre l’estima pel moviment muixeranguer i la integració de nous membres". Además han apuntado que "un tret identitari és el seu compromís ferm amb moviments i causes socials ben diversos, que abracen el feminisme, la diversitat afectivosexual, la lluita contra la violència de gènere, els drets humans...)".

En cuanto al premio de la categoría de País es para el Col·lectiu Ovidi Montllor por su apuesta decidida por el valenciano, "que ha servit per a recuperar un àmbit d’ús com el de la música, especialment necessari per a l’enfortiment de l’autoestima dels parlants, i més concretament entre la joventut, perquè dignifica la producció cultural en valencià i li dona visibilitat mediàtica". De igual forma, entienden que este colectivo "ha sabut conjugar la promoció de les noves veus creatives valencianes amb el reconeixement i la difusió del llegat de les generacions precedents (...) perquè ha creat sinergies entre la indústria musical, els organismes públics i les entitats socials a fi d’unir esforços per a donar suport, promoure i estendre la música en valencià".