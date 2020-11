¿Estará la ampliación del colegio Rodolfo Tomás i Samper de El Altet en el año 2023 o antes?

Esta cuestión se ha puesto sobre la mesa durante el pleno ordinario que se sigue esta mañana en el Ayuntamiento, después de que la concejala de Educación, María José Martínez, anunciara que la Conselleria de Educación ha instado al Ayuntamiento a aceptar la delegación de competencias de cara a una serie de mejoras en infraestructuras en el colegio público de esta pedanía, el Rodolfo Tomás i Samper.

El pleno ha aceptado, por unanimidad, asumir esta delegación, un trámite administrativo previo para poder poner en marcha toda la maquinaria administrativa y que, no obstante, no determina el inicio de las obras, es decir, no pone plazo ni de principio ni de fin de las obras, tal y como ha subrayado el líder del PP Pablo Ruz.

“En 2016, en una junta de participación, (Patricia) Macià (entonces edil de Educación) y el alcalde se comprometen a que esto (las obras en el colegio) se iba a llevar a cabo inmediatamente y que en unos años iba a estar en marcha lo de El Altet. Y ahora traen una mera delegación de competencias”, manifestaba el concejal Ruz, al tiempo que criticaba que el equipo de gobierno haga de este anuncio un acto de “heroísmo administrativo”.

Ante ello, la concejala de Educación, quien ha concretado que el objetivo es construir seis nuevas aulas de Infantil y un gimnasio, defendió que el Plan Edificant de la Generalitat Valenciana “es una absoluta realidad”, además de aseverar que siguen trabajando de cara a la ampliación del IES Severo Ochoa y el Conservatorio.

Junto a ello, Martínez tiró del “y tú más” al responder al senador que cuando gobernaba el PP “no solo invirtió muy poco, sino que lo poco que invirtió se está cayendo”, en alusión a la fachada del instituto de Torrellano.

Ante ello, Pablo Ruz se defendió señalando que el PP, (en once años de gobierno autonómico), invirtió 50 millones de euros para la construcción del colegio de Perleta, los institutos Nit de l’Albà, Misteri d’Elx, Joanot Martorell y Torrellano, así como el Mercé Rodoreda y la Escuela Oficial de Idiomas.

En cualquier caso, Ruz quiso poner el acento en que estas nuevas aulas y gimnasio “van a encajonar al colegio” al ocupar una de las pistas deportivas y que esto no lo decía él, sino la comunidad educativa. Ante ello recordó que para estas obras se podría utilizar una parcela contigua “de la que ustedes no quieren ni oír”. “Hacen de lo ordinario lo extraordinario. Construir aulario o un comedor no es algo extraordinario”, agregaba.

La concejala de Educación ha respondido afirmando que en todos los proyectos de Edificant se cuenta con los equipos directivos y las familias y que incluso se ha podido modificar alguno de ellos atendiendo a sus aportaciones.

Ruz, quien en cualquier caso señaló que aceptar ahora estas delegaciones de competencias pueden llevar a que la ampliación no esté tal vez hasta 2023, insistó en que se va a “sobresaturar “ el centro, mientras que María José Martínez lo llegó a calificar en un momento dado de “pitoniso” al aportar una fecha concreta, al tiempo que mostró su esperanza de verlo antes.