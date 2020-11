«Una noche oí un perro ladrar, salí fuera y escuché llorar a una bebé. Estaba en el asiento delantero del coche...., la recogí y fui corriendo dentro. Una niña preciosa a la que Aichetou cuidó como si fuera suya propia, y a la que le buscó un merecido hogar». Esta es la razón de ser de la ONG de Elche «Infancia de Nad», que ayuda a niños de Mauritania, concretamente en Nouadhibou, una población de la zona oeste -junto al Atlántico-, en la misma franja del Sahel que tristemente está de moda hoy en día por ser uno de los puntos de partida migratorios más importantes de África en dirección a Canarias.

Allí se ubica el proyecto que hace cuatro años inició la ilicitana Rosa Marhuenda, que hoy pide ayuda urgente para Emeyah, una niña de 5 años que padece graves problemas de salud en la pierna izquierda, concretamente en la zona de la tibia. Unos problemas que la niña venía arrastrando desde su primer año de edad, «con graves malformaciones óseas extendidas en la parte media de su cartílago fértil y muchas secuelas en los huesos más pequeños. La madre de esta niña nos proporcionó un informe médico, en el que se confirmaba que la solución a estos problemas consistía en realizar una cirugía mediante la técnica de implantación de un ilizarov, imposible de realizar en Mauritania ni en Senegal por falta de infraestructuras sanitarias», explica Rosa Marhuenda.

La ONG se puso manos a la obra. «Movimos muchos hilos en España para poder traerla y realizar aquí la cirugía. Una vez la embajada emitió los visados necesarios para ella y su madre que la debía acompañar, llegó la pandemia, el cierre de fronteras y la suspensión de su operación. Ahora, una vez se han reanudado los vuelos entre Mauritania y España, nos hemos puesto en marcha. La clínica del Dr. Cavadas nos ha abierto las puertas para realizar su cirugía de forma gratuita. Y tanto la madre como la niña tienen sus visados correspondientes», apunta la responsable de la ONG.

El problema ahora es económico. «Hay que financiar los billetes de avión de las dos, tanto de ida como de vuelta, pruebas PCR de Covid en origen..., y además, una casa de acogida, lo más cercana posible a la clínica, para poder hacer la rehabilitación correspondiente sin largos desplazamientos durante 3 meses. Aunque llegado el momento hemos pensado incluso en tenerlas en casa nosotros y llevarlas, asumiendo esos desplazamientos, pero nos es imposible financiar los billetes de avión. No llegamos a más. Somos una ONG pequeña, sin apenas recursos…», lamenta esta cooperante ilicitana.

«El problema actual es que URGE traer a la niña, porque ya tiene un visado en vigor que no podemos desperdiciar. Si pudiéramos incluirlas en el primer vuelo que saliera de Mauritania a España, mañana mismo se operaría…». Para que todo sea posible «hemos creado un reto en la plataforma de crowdfunding Migranodearena (https://www.migranodearena.org/reto/viaje-para-emeya)».

«La idea es traerla a lo largo de los 15 primeros días de diciembre y operar antes de que acabe este año. Si no es así, volveríamos al principio de todo. Y en plena pandemia es realmente complicado conseguir visados. Todo se ha paralizado. Queremos dar la oportunidad a esta niña de que pueda tener una vida normal, y pueda ser independiente una vez adulta», concluye la cooperante.

Orfanato

Emeyah llegó al orfanato de Nad, donde la ONG ilicitana dirige sus acciones solidarias, rogando para recibir ayuda. En este centro residen niños abandonados. «Cuando empecé a cooperar quería asegurarme de que mi dinero llegara a los sitios donde realmente se necesita. Comencé a buscar e informarme y di con un orfanato pequeñito. Lo comenté con la familia y amistades, que me ayudaron a llenar unas cuantas maletas con ropa, medicinas, pañales, zapatos, y me fui. Allí descubrí a Aichetou Diallo, una mujer increíble en todos los sentidos, que saca adelante cómo puede a unos 20 niños con lo mínimo. El estado no les proporciona ayudas. La caridad y los donativos son su principal sustento. Ella creó en su día una ONG. Además de criar a los niños del orfanato, intenta de muchas maneras ayudar a su comunidad, reparte la comida que le sobra, busca medicinas para ellos, da charlas de prevención de contagios de SIDA…», explica Rosa.

«Al principio iba y me quedaba una semana más o menos, hasta que mis estancias allí pasaron a ser de meses. De esa forma pude llegar a conocer con exactitud sus necesidades, sus problemas, inconvenientes, contratiempos, etc. He visto con mis propios ojos, cómo abandonaban a bebés recién nacidos en la puerta del orfanato. Una noche, escuchando a un perro ladrar, salí fuera y oí llorar a un bebé en el asiento delantero del coche...., la recogí y fui corriendo dentro. Una niña preciosa a la que Aichetou cuidó como si fuera suya propia, y a la que le buscó un merecido hogar», narra la cooperante ilicitana.

Son muchos los bebés que llegan al orfanato y muchas las necesidades que tienen para sacarlos adelante, por lo que «hablando con Aichetou llegamos a la conclusión de que la ayuda que yo le llevaba de España no era suficiente, ni la de la caridad de los lugareños. Por lo que después de 4 años, formalizamos la creación de la ONG en España, con el mismo nombre del Orfanato: ONG Infancia de Nad». De esa manera, «podríamos ir más lejos, recaudar fondos, e invertirlos en la creación de un taller de costura junto al orfanato, y así darles un oficio a los niños que no encuentran una familia y deben emanciparse del orfanato. Siendo esta la principal línea de trabajo que llevamos a cabo».

En 2018 consiguieron también instalar un depósito de agua en la azotea, para poder disponer de agua en el interior de la casa. «Sin agua, sin higiene, habían muchos problemas de piel, infecciones por bacterias, gastroenteritis..., para ello, recurrimos a la herramienta del crowdfunding, y a través de la plataforma GoFundMe, conseguimos el objetivo planificado de recaudar 1.500 euros y comprar un depósito que se instaló en la azotea. Fue un logro importante. La situación era muy complicada», recuerda esta voluntaria.

Contacto

Los interesados en ponerse en contacto con esta ONG con sede en Elche para ayudar a Emeyah o a los niños del orfanato pueden dirigirse al email ongorfanatonad@gmail.com o a la página de Facebook de la organización (ONG Infancia De NAD).