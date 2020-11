La oposición en bloque (PP, Vox, Ciudadanos y el edil no adscrito) ha pedido al equipo de gobierno que recapacite y se replantee la implantación de los nuevos carriles bici que está llevando a cabo en Elche. Así ha quedado de manifiesto en el pleno de este lunes, petición esta que, no obstante, el ejecutivo local ha rechazado. Para ello ha argumentado, entre otras razones, que hay que mirar al futuro de la ciudad y no «al siglo XIV, cuando los caballos pasaban por la Corredora», en palabras del edil socialista Héctor Díez.

Relacionadas Un carril entre sonrisas y lágrimas

Toda la oposición prácticamente está de acuerdo en que PSOE y Compromís no están haciendo bien las cosas en este asunto. No sólo por las críticas ciudadanas que han emergido (también hay alabanzas), sino también por el hecho de que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) no esté aprobado todavía. «Hemos empezado la casa por el tejado», significaba la edil de Cs Eva Crisol.

Los grupos de la oposición piden que antes haya consenso de vecinos, comerciantes y grupos políticos en este tema y también un estudio de tráfico que verse sobre toda la ciudad, con aportación de la Policía Local, y no solo sobre determinados espacios del casco urbano.

«Carretera nacional»

La edil de Movilidad Sostenible y Tráfico, Esther Díez, asevera ante ello que el PMUS se basa en simulaciones de tráfico realizadas con nuevas herramientas y que cuenta con el visto bueno de los ingenieros del Ayuntamiento.

Ante las críticas de colapso, por ejemplo, en la avenida Juan Carlos I, Esther Díez señala que precisamente lo que se está persiguiendo es que esta calle «pase de ser una calle saturada a una calle pacificada. Es una calle que se encuentra en pleno corazón del Palmeral y queremos que se deje de utilizar como carretera nacional».

Sin embargo, el PP considera que lo que se está consiguiendo, poniendo otro ejemplo en este mismo vial, es que las personas con movilidad reducida no tengan facilidades para parar frente al hotel o la farmacia de guardia.

«Actúan sin ton ni son. Si tanto les preocupan los carriles bici ¿por qué tienen en un estado lamentable los carriles bicis que ya están? ¿por qué no hay puntos de recarga eléctrica en la ciudad? Porque ustedes se dedican al eslogan», recalca el edil popular José Navarro. Desde Vox, el concejal Juan Antonio Alberdi insiste en que estos carriles bici «están mal diseñados. Pintar de rojo una calzada o una acera no tiene nada que ver con crear un carril bici». Apuntaba además que estos caminos para bicicletas deben ser seguros y conectar distintos espacios de la ciudad, todo ello junto con la reivindicación de más aparcamientos.

Por su parte, el edil no adscrito Eduardo García-Ontiveros considera que, en primer lugar, debe existir un informe de tráfico global, que abarque todo el municipio, y que se genere un consenso; y en segundo término, que se extienda la educación vial para que exista en la ciudad una consciencia de hacia dónde tiene que ir la ciudad, más allá solo de los carriles bici.

Casco urbano

Desde las filas del PSOE se responde que la moción presentada este lunes por el PP, que quedó rechazada, relativa a paralizar la instalación de los carriles bici en todo el casco urbano, «se remonta al siglo XIV». José Navarro, del PP, entiende en cualquier caso que «cualquier equipo de gobierno sensible no puede dar la espalda» a los vecinos, y que este diseño de carriles bici «crea más problemas que soluciones». Frente a todo esto, la edil de Tráfico asevera que Elche «va a seguir mirando hacia adelante», y que «objetivamente» estas acciones «mejoran la calidad de vida de los ciudadanos». Esther Díez en cualquier caso reprocha al PP que no proponga alternativas ante esta cuestión.

PP, Vox y Cs emitían un comunicado conjunto denunciando lo que consideran un nuevo «atropello» del equipo de gobierno de Elche, formado por PSOE y Compromís, frente a su derecho a fiscalizar, como oposición, la labor ejecutiva que se lleva a cabo en el Ayuntamiento.

Durante el pleno de este lunes estos tres grupos pedían que se aceptara una moción in voce para debatir y aprobar el poder tener acceso libre y sin restricciones al sistema de gestión electrónica de todos los expedientes, recogiendo así la recomendación en este mismo sentido que acaba de hacer el Síndic de Greuges al Ayuntamiento.

En las tres peticiones in voce, calcadas, consecutivas y con el mismo resultado, la mayoría que tiene el ejecutivo tumbaba que se pudiera incluir en la sesión ordinaria el debate de estas mociones, que en el fondo eran una única. El PSOE argumentaba que la moción no era una cuestión urgente, sin entrar en el fondo de la cuestión, y que debían estudiar la asesoría jurídica y los técnicos municipales.

A renglón seguido, el alcalde, Carlos González, solicitaba al secretario municipal que indicara si se había recibido oficialmente la recomendación del Síndic en este sentido y que se ha conocido a través de los medios de comunicación. El secretario respondía negativamente al respecto. El concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros no se sumó al sentir del resto de la oposición y se abstuvo.

El Síndic de Greuges puede esperar

PP, Vox y Cs emitían un comunicado conjunto denunciando lo que consideran un nuevo «atropello» del equipo de gobierno de Elche, formado por PSOE y Compromís, frente a su derecho a fiscalizar, como oposición, la labor ejecutiva que se lleva a cabo en el Ayuntamiento.

Durante el pleno de este lunes estos tres grupos pedían que se aceptara una moción in voce para debatir y aprobar el poder tener acceso libre y sin restricciones al sistema de gestión electrónica de todos los expedientes, recogiendo así la recomendación en este mismo sentido que acaba de hacer el Síndic de Greuges al Ayuntamiento.

En las tres peticiones in voce, calcadas, consecutivas y con el mismo resultado, la mayoría que tiene el ejecutivo tumbaba que se pudiera incluir en la sesión ordinaria el debate de estas mociones, que en el fondo eran una única. El PSOE argumentaba que la moción no era una cuestión urgente, sin entrar en el fondo de la cuestión, y que debían estudiar la asesoría jurídica y los técnicos municipales.

A renglón seguido, el alcalde, Carlos González, solicitaba al secretario municipal que indicara si se había recibido oficialmente la recomendación del Síndic en este sentido y que se ha conocido a través de los medios de comunicación. El secretario respondía negativamente al respecto. El concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros no se sumó al sentir del resto de la oposición y se abstuvo.

Vox: «La Ley de Violencia de Género ataca al hombre»

Cada vez que al pleno del Ayuntamiento de Elche llega una cuestión relacionada con la violencia de género o la migración, Vox se retrata. El penúltimo capítulo se dio en el pleno de este lunes. «La Ley de Violencia de Género no defiende a la mujer, sino que es una ley que quiere atacar al hombre», manifestaba la edil Aurora Rodil, quien quiso dejar claro que se oponen a cualquier tipo de violencia. La edil, quien además calificó de «invasión programada» lo que está ocurriendo estos días en las Islas Canarias con los migrantes, cree también que la citada ley propicia la «guerra de sexos».