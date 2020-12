En junio de 2017 se aprobó, en Corts Valencianes y por unanimidad, una propuesta en la que se solicitaba la restauración integral de la cuenca del río. Asimismo se aprobaba la creación de una mesa de trabajo, con implicación de diferentes administraciones y colectivos sociales, para poder disponer de un Plan Director que permitiera llevar a cabo la restauración planteada.

¿Cómo debía estar la situación del río, en toda su cuenca, para que todos los grupos políticos votaran unánimemente a favor de buscar soluciones a través de ese Plan Director?.

Hoy, tres años y medio después, la situación no sólo no ha mejorado sino que, más bien, sigue empeorando y, por no tener, no tenemos ni la Mesa de trabajo con todas las administraciones implicadas, que no se ha reunido nunca ni, mucho menos, un Plan Director.

Se han hecho reuniones, fundamentalmente entre representantes de ayuntamientos y de Conselleria, se han hecho algunos estudios, se han reafirmado las promesas y las declaraciones de buena voluntad y hasta la próxima. Tal es así que el pasado 25 de junio de 2020, la presidenta del Observatorio del Vinalopó, entidad que viene luchando, desde hace años, por la recuperación social y ambiental del río en toda su cuenca, Ana Campo, volvía a quejarse por, entre otras cuestiones, la sobreexplotación de acuíferos, vertidos y la mala depuración de las aguas. Insistía en denunciar que el Plan Director seguía en fase de borrador, lo que significaba, literalmente, «que estaba parado en Conselleria y que el Vinalopó era una víctima más de la ausencia de política hidrológica, considerando que no hay reflexión, planificación ni conocimiento sobre la gravedad de la situación del río».

Para Elx, esto debería ser motivo de más preocupación en todos los ámbitos. La importancia del Vinalopó en nuestro municipio es más que evidente. Ante la triste realidad actual debería ser nuestro Ayuntamiento la institución que intentara encabezar la búsqueda de soluciones a un problema que nos afecta de lleno y que perjudica a nuestro entorno y máxime en unos tiempos en los que se dice querer conseguir la capitalidad verde europea en 2030. Somos el municipio donde el río desemboca de hecho (Azarbe de Dalt), donde recibimos toda la carga contaminante que transporta desde aguas arriba y donde, también, añadimos nuestros impactos negativos al mismo (caso de la depuradora de Algorós, por ejemplo). Debemos ser, por tanto, parte muy interesada en buscar soluciones con todas las administraciones implicadas. Y, ahora, tenemos una oportunidad histórica: la actual consellera es de Elx y conoce el problema (en abril de 2017, siendo concejala, pidió en el Pleno que su Consellería aprobara un Plan Director) y también el director general es ilicitano y sabe del tema. Es difícil de explicar la actual situación tan lenta en buscar soluciones. Alguien debe hacer el esfuerzo de sentar a una mesa a todos los Ayuntamientos afectados, regantes, colectivos interesados, Consellería, Confederación, Ministerio, etc., y aprobar ese Plan Director necesario y desarrollarlo lo mejor posible.

Mientras tanto es esperanzador que desde los colectivos conservacionistas se reclamen soluciones y se ofrezcan propuestas en una dirección correcta. Desde Elx, recientemente, dos colectivos las han planteado: Volem Palmerar lanzó su propuesta de xarxa verda iblava consistente en mejorar y recuperar varios huertos urbanos facilitando su conexión entre sí y con respecto al río (elemento tan fundamental en el riego y en la obtención de la declaración de Patrimonio) cuya documentación ya se presentó al Ayuntamiento en su día y, ahora, desde Margalló, que hace unos meses denunciaba vertidos, ocupación ilegal, etc. plantea junto a Ecologistas en Acción, la recuperación del cauce del río en Elx sacando hormigón del mismo y sustituyéndolo por arbolado y vegetación autóctona en un proyecto para el que el Ministerio tiene fondos y que podría obtener, tras un proceso gradual, mejoras espectaculares con resultados cercanos a los que se obtuvieron en el Manzanares en Madrid. Son propuestas interesantes, máxime viniendo de la sociedad civil ilicitana, y el Ayuntamiento debería estar abierto a su consideración ya que ambas persiguen conseguir un entorno mucho más agradable y sostenible.