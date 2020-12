El colegio de La Galia se ha encontrado con un contratiempo inesperado en pleno curso al olvidarse la Conselleria de Educación de renovar el contrato de alquiler de un barracón. El centro público perderá por unos días el aula prefabricada que conservaba este curso y que utiliza para desdoblar a un grupo de alumnos de 4 de Primaria, como medida de seguridad por el covid.

El barracón, según explicaron fuentes de la Conselleria de Educación, será retirado del colegio durante las vacaciones de Navidad porque ha finalizado el contrato de alquiler con la empresa especializada en este tipo de infraestructuras y no se ha renovado, y aunque han contratado el alquiler de otro barracón a otra empresa, para sustituirlo, no se garantiza que la nueva aula prefabricada esté instalada en el centro cuando tengan que volver los alumnos después de las vacaciones de Navidad.

La solución a esta situación, que ha generado mucha inquietud y quejas entre las familias de los alumnos del colegio, llega a través del ofrecimiento que ha hecho la Concejalía de Educación para reubicar al grupo desdoblado en un espacio del centro cívico de la pedanía, que está cerca de la parcela del colegio.

De hecho, el Ayuntamiento de Elche ya ha enviado a las brigadas de mantenimiento a trabajar en el centro cívico con la intención de acondicionar el espacio en el que darán clases los alumnos hasta que pueda instalarse en el colegio el otro barracón que ha contratado la Conselleria de Educación. La intención es que permanezcan en el centro cívico el menor tiempo posible, para no separarlos del día a día del colegio.

El objetivo es que el cambio de barracón sea lo más sencillo posible, y para ello se quiere intentar que el nuevo habitáculo sea lo más parecido posible al que se va a retirar, con tal de que se puedan aprovechar las acometidas de agua y luz, y la base de hormigón sobre la que se suele instalar las aulas prefabricadas. Si no se consigue que sea así, los alumnos deberán permanecer más tiempo en el centro cívico, hasta que se resuelva este asunto.

La pandemia del covid también está detrás de esta situación, ya que, como recordaron familias del centro, «en un principio la intención era que el barracón ya no estuviese este curso, una vez que se acabó la obra del nuevo aulario de infantil con tres aulas, y el colegio ya no tenía problemas de espacio. Quizás por eso no se renovó el alquiler...».

Sin embargo, indicaron desde la pedanía, «debido a la necesidad de desdoblar clases por el covid y reducir el número de alumnos por aula, el colegio pidió a la Conselleria mantener este curso el aula prefabricada, y así no tener que llevar a los niños al centro social».

«Lo que queremos es que esto se resuelva lo antes posible», decía una vecina de la pedanía, que insistía en que «no entendemos cómo se ha podido dar esta situación, cuando todos pensábamos que el aula prefabricada se iba a quedar en el colegio hasta que el colegio pueda recuperar la normalidad». Los padres no entienden por qué no se ha prorrogado el contrato del alquiler en vez de hacer otro nuevo.

Separados del centro educativo por escasos metros

El centro cívico de la pedanía de La Galia en el que está previsto que el grupo de escolares desdoblado sea realojado durante el cambio de barracón está muy cerca del colegio, a escasos metros. Sin embargo, entre ambos complejos hay un descampado de tierra y piedras, por lo que por el momento se ha descartado que los niños puedan volver al colegio a la hora del patio, y lo más probable es que estén todo el horario escolar en el centro cívico.