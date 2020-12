Las familias de alumnos del colegio La Galia que se van a quedar sin aula por el olvido de la Conselleria de Educación de renovar el alquiler de la prefabricada donde asisten a clase desde septiembre han solicitado amparo al Síndic de Greuges. A través de una queja, las familias han mostrado su «angustia» al considerar que sus hijos van a ser los perjudicados por una «mala gestión» de la Conselleria de Educación.

En la queja presentada al Síndic de Greuges, Ángel Luna, las familias explican que en octubre se les informó de que el contrato de alquiler del aula prefabricada donde asisten a clase los alumnos de 4 de Primaria había finalizado, y que «se había conseguido por medio de una prórroga que se retrasase su retirada hasta diciembre, aprovechando las vacaciones de Navidad». En el escrito las familias explican que «entendimos que en los días de fiestas se instalaría una nueva aula».

No obstante, siguen en la queja, «en el consejo escolar del 30 de noviembre se nos comunica que el aula prefabricada la retirará en las fechas previstas, pero que cuando volvamos de las vacaciones de Navidad no tendremos aula».

Entre las opciones que se barajó para resolver esta situación, hasta conseguir que se instalará un nuevo barracón, que la Conselleria de Educación ha contratado a otra empresa, según indican las familias al Síndic de Greugues, estaba que no se incorporasen los alumnos al colegio en enero, a la espera de que se colocase otro barracón; que se trasladaran a un instituto donde hubiera espacio para ellos; o reubicarlos en el centro cívico de la pedanía.

Las familias expresan en la queja que la opción del centro cívico es la «menos mala», aunque advierten de que es un lugar «donde los vecinos se juntan para hacer las barbacoas», y que están hablando de «una construcción de hace más de 60 años que no cumple con las medidas de seguridad e higiene para ser considerado centro escolar».

La opción escogida ha sido la del centro cívico, que la Concejalía de Educación se ha comprometido a adecuar para que los niños puedan estar en las mejores condiciones posibles, hasta que se instale la nueva prefabricada en el complejo escolar, que está a escasos metros.

Pese a ello, las familias han querido expresar su malestar con la Conselleria de Educación ante el Síndic de Greugues, y insisten en que «no entienden cómo la Conselleria no hace una nueva prórroga y se aprovecha otro parón vacacional para sustituir la prefabricada», así como «por qué la Conselleria quiere sacar a nuestros hijos de su centro escolar por no pagar a alquiler a la empresa actual». Acaban la queja indicando que no entienden que «nuestros hijos tengan que ser los perjudicados de esta situación administrativa», cuando el derecho a la educación está recogido en la Constitución. Finalmente, en un comunicado, los padres también muestran su decepción por la dificultad que aseguran que están teniendo para abordar esta situación con la Conselleria de Educación después de haber pedido una reunión con sus representantes para analizar esta situación. La Concejalía de Educación ha citado el lunes a los padres.

Pablo Ruz exige responsabilidades a la Conselleria de Educación

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Elche, Pablo Ruz, mostró ayer su preocupación por la situación que se ha generado en el colegio de La Galia. Pablo Ruz dijo que «estamos ante una negligencia administrativa y alguien tiene que asumir las responsabilidades». Pablo Ruz dijo que es muy grave que «se hayan olvidado de renovar el contrato del alquiler del aula prefabricada, y es necesario que alguien dé explicaciones en la Conselleria de Educación o en la Concejalía si es que sabían de este problema». El edil del PP insistió en que «no se puede acabar desplazando a unos alumnos a otro sitio a mitad de curso por un fallo administrativo».