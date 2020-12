Jorge Mataix-Solera: «El suelo es un aliado contra el cambio climático pero el gran olvidado en política territorial»

¿ Es el suelo el gran olvidado de todas las políticas territoriales y ambientales?

Sin duda alguna, siempre ha sido el gran olvidado, no consideramos la importancia que tiene y no se ha invertido lo suficiente en estudiarlo en detalle. Por ejemplo, no se puede hacer una política territorial y ambiental sin un buen conocimiento de los suelos, que son muy diverso. Si no tenemos cartografía de detalle con información a la escala adecuada de nuestros suelos podemos destinar un territorio muy apto para un uso agrícola a otra actividad. Necesitamos transmitir todo esto a la sociedad para que al final se consigan políticas que tengan en cuenta al suelo, sus funciones, y la importancia de preservarlo y manejarlo adecuadamente.

¿Se puede alcanzar la sostenibilidad sin contar con el suelo?

Es imposible, el suelo es la base del ecosistema, en él se encuentra una cuarta parte de la biodiversidad del planeta, es el segundo mayor sumidero de carbono después de los océanos, es un recurso no renovable a escala de tiempo humana y de él obtenemos la mayor parte de nuestros alimentos. Si no contamos con ellos será imposible llegar a la sostenibilidad, y el planeta será sostenible o no será, así que no hay opción, hay que contar con el suelo.

¿El suelo es pieza clave para mitigar el cambio climático?

Es una de las piezas claves, pero aun no se tiene en cuenta como debería, como decía es el segundo mayor sumidero de carbono, un suelo bien manejado es capaz de secuestrar carbono y si se maneja mal emite gases de efecto invernadero. Es nuestro gran aliado en la lucha y la mitigación de efectos del cambio climático.

¿Es el ciudadano consciente de la importancia del suelo?

No lo suficiente, y esto es responsabilidad de todos y especialmente de los que trabajamos en Ciencia del Suelo. Debemos divulgar lo que sabemos a la sociedad. De esa manera al final se traducirá en políticas territoriales y ambientales que tengan en cuenta más el recurso suelo. Desde la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo estamos tratando de hacer esfuerzos en esta dirección y organizamos multitud de actividades de difusión, cursos, conferencias, material divulgativo, especialmente con motivo de la celebración del Día Mundial del Suelo. Yo quiero ser optimista y confiar en que los mensajes que vamos dando lleguen a calar en la sociedad y en un futuro cercano tengamos ciudadanos que sean más conscientes de todo la importancia de todo lo que tenemos bajo nuestros pies y lo importante que es conocerlo y cuidarlo.