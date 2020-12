La Asociación Empresarial Hostelería Elche acaba de elegir a Marco Antonio Pomares como presidente. Una nueva etapa para el colectivo tras la salida de una parte de sus integrantes, entre ellos su primer presidente Francisco Mora. El colectivo reclama más ayudas directas al Ayuntamiento de Elche, a la vez que prepara nuevas campañas para tratar de salvar la Navidad.

¿Qué le ha llevado a presentarse al cargo?

Se trata de una necesidad que había, para cubrir un hueco, para que la pandemia y crisis que tanto está afectando al sector de la hostelería, se pase lo mejor posible, una vez que hemos conseguido que toda la hostelería de Elche esté unida.

¿Cómo diría que ha afectado esta situación al sector en Elche?

La situación en el sector ha cambiado mucho con la pandemia. Antes había más competencias. Nos mirábamos con recelo, y ahora nos hemos dado cuenta de que todos estamos en el mismo barco, y que somos más fuertes si estamos juntos.

¿Cuáles son los objetivos?

Ahora mismo nos vamos a centrar en pedir ayudas. No podemos pensar más allá de la situación por la que estamos atravesando. Pedimos al Ayuntamiento ayudas en el IBI, al pago del agua, al alquiler... Estamos agradecidos al alcalde, Carlos González, por las ayudas que nos ha dado, pero creemos que son insuficientes.

¿Qué les parece la respuesta del primer edil cuando dice que la partida de dos millones del presupuesto de 2021 se puede incrementar si es necesario?

Nosotros estaremos satisfechos cuando veamos cómo se materializan esas ayudas, y que llegan al sector de la hostelería. Hay compromiso de una partida, pero en general para todos los sectores. Se dice que han dado un millón de euros para la hostelería y solo se ha dado un tercio. Son ayudas insuficientes. Queremos ayudas directas, que no se solapen con otras, y que se prolonguen en el tiempo. Si la pandemia se prolonga, las ayudas también se tienen que prolongar.

«Agradecemos al alcalde las ayudas que se han dado, pero son insuficientes, la hostelería necesita más»

Se muestran críticos con el Ayuntamiento, pero también hay quien reclama ayudas al Consell. ¿Qué están haciendo en este sentido?

También estamos en las negociaciones con el Consell, sobretodo por el problema del cierre de ocio nocturno. Y aquí estamos contentos porque nos hemos hecho oír. Al Consell también le pedimos ayudas directas sin condiciones. A nosotros nos cerraron sin condiciones. No pedimos abrir como ocio, pedimos abrir como cafeterías.

¿Qué ha pasado para que una parte del colectivo se haya ido y creado otra plataforma?

Lo que ha pasado es una diferencia de opiniones, y algunos compañeros han decidido montar una plataforma paralela. Nosotros estamos encantados de que hayan creado otra plataforma, ya que nuestros objetivos son los mismos. Si ellos consiguen algo nosotros también nos vamos a beneficiar. Y al revés, si nosotros logramos algo ellos también se van a beneficiar. No es cuestión de separarnos, es cuestión de que hay dos asociaciones hermanadas y tenemos que ir por el mismo camino. Las relaciones son buenas, y les agradezco el trabajo que han hecho. Espero que podamos cooperar.

¿En qué consisten las campañas de Navidad?

Dado que pensamos que el turno de noche de la Nochevieja se va a perder, vamos a potenciar la Tardevieja, para que la gente acuda a comer a los restaurantes y se reúna en nuestros negocios.

¿Qué puede suponer para el sector perder la Navidad?

El de la Navidad es un mes buenísimo. Para el ocio y la restauración los meses de enero y febrero son muy malos, y la Navidad supone una ayuda para pasar estos meses. No tener la Navidad sería catastrófico. Para lanzar esta campaña necesitamos del apoyo del Ayuntamiento, pensamos que tenemos que ir de la mano, ya que se trata de una opción segura. En la restauración se cumplen las medidas de higiene y seguridad, y en casa sabemos que las medidas de seguridad desaparecen. En Holanda están pidiendo que si la gente tiene que salir, que lo haga en la hostelería, ya que es ahí donde se cumplen las medidas.

«Vamos a potenciar la Tardevieja, para que la gente salga y se reúna en locales con todas las medidas»

¿Habrán mas campañas?

Vamos a hacer un pasacalles solidario, para llevar a cabo, con la colaboración del comercio, una recogida de alimentos para donarlos donde hagan falta. Y todo esto tenemos que hacerlo de la mano del Ayuntamiento, que es el que tiene que abrirnos puertas. También queremos contar con la colaboración de Aesec. Además, queremos llevar a cabo una iniciativa para colaborar con los comedores sociales y que nadie se quede sin comida los días de Navidad. Para después de Navidad hemos pensado hacer rutas de tapas, y algún evento para promocionar los productos del Camp d’Elx.

El centro es una zona bastante conflictiva por los cierres de negocios durante los últimos años. ¿Cómo está el sector en esta zona?

En el centro está pasando de todo. Hay negocios que están funcionando mejor y otros que no levantan cabeza. Los que peor lo llevan son los que no tienen terraza, ya que la gente no quiere interiores.

¿Qué le parece el proyecto de peatonalización?

Creemos que es un proyecto beneficioso para la ciudad, y pensamos que será bueno para la hostelería. Sí que creemos que el Ayuntamiento debería hacer algo para reactivar la economía y llenar los locales vacíos.

¿Hay interés por abrir nuevos establecimientos en la Corredora?

Esta zona tiene un problema que es que los locales disponibles son pequeños, y que son muy caros. Conforme está la situación dudo mucho que algún empresario del sector quiera montar algo ahí. No obstante, creemos que la hostelería tiene que tomar músculo en la Corredora, para darle vida, como sucedió en la calle de las setas de Alicante, que sufrió una transformación gracias a la hostelería.