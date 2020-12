Anna Álvarez: «No se puede entender la vida en Elche y su evolución sin la Acequia Mayor»

¿Qué aspectos ha querido recoger en su libro sobre la Acequia Mayor del Pantano?

Es una descripción, un catálogo, de la comunidad de propietario de la Acequia Mayor del Pantano. El archivo tiene su origen en la Real Junta de Aguas que se formó en el siglo XVIII y, anteriormente, en el propio municipio. Desde la época medieval era el gobierno de Elche el que se ocupaba de la gestión del regadío de la huerta mayor. A partir del siglo XVIII se privatizó y ese es el origen de la comunidad de propietarios. Hay un fondo de documentación muy importante con archivos que van desde la época medieval hasta la actualidad.

¿Qué valor tiene la Acequia Mayor en la historia de Elche?

La Acequia Mayor ha facilitado la creación de un espacio agrícola que ha dado de comer a los ilicitanos y ha generado riqueza. La producción agrícola era posible gracias al regadío que llegaba de la acequia, porque antes en Elche llovía tan poco como ahora. Una parte de la producción se dedicó al mercado y permitió la riqueza. Al principio solo había agricultura de subsistencia, dedicada al consumo, y apareció la de comercio, principalmente con el cultivo de olivos.

Es evidente que estamos hablando de un elemento de enorme importancia en el desarrollo del territorio ilicitano...

No se puede entender la vida en Elche y su evolución sin la Acequia Mayor. El origen ilicitano es andalusí, aunque los arqueólogos que han excavado la ciudad no pueden ir más allá del siglo X. Lo que ha llegado hasta nosotros y está declarado Patrimonio de la Humanidad tiene origen andalusí en la forma de organizar la tierra. La ciudad y el espacio agrícola han crecido de la mano y permanecen así en la actualidad, con los restos andalusíes bajo tierra.

Revisando archivos y catálogos, ¿qué curiosidades destacadas ha encontrado?

A principios del siglo XX, en 1906, hubo una fiebre por tapar las acequias en Elche porque la ciudad quería modernizarse. Hay mucha documentación que lo recoge. Esto significó un cambio importante en su fisonomía. También hay que tener en cuenta que cuando se producen las primeras captaciones de aguas del Segura, con Riegos El Progreso y Riegos de Levante, aparece en Elche un agua de mayor calidad que la que llegaba del Vinalopó. En paralelo, se produjeron movimientos para ampliar y mejorar la red de la Acequia Mayor.

¿Cuál es el estado actual de conservación de la acequia?

El mayor regante actual con agua de la Acequia Mayor es el Ayuntamiento. Para Elche se ha perdido casi todo el uso agrícola, como sucede con el Palmeral. Pero es un patrimonio reconocido internacionalmente. La materialidad de la red de la acequia no es óptima y debería tener un tratamiento que la contemplara como un patrimonio sin el cual no se mantiene el Palmeral. A veces se nos olvida que la Unesco lo declaró como paisaje agrícola, no es ni un bosque ni un paisaje.

Y en cuanto a los archivos, ¿cómo se mantienen ahora?

El archivo municipal está bien cuidado y es accesible en un espacio público a todos los ciudadanos. Me gustaría que la Acequia Mayor tuviera la misma buena salud que los papeles. Es curioso porque la primera vez que entré al archivo estaba en los bajos de un edificio en el Huerto de Ripoll, en el que se oía el agua. Para un archivista no hay nada peor que el agua y el fuego. Afortunadamente, conseguimos un espacio en el que los documentos estuvieran bien tratados.