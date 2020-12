José Joaquín Mira: «Esta Navidad es mejor plan salir a pasear con nuestros mayores que comer o cenar con ellos»

¿Somos conscientes del riesgo y peligro de la pandemia?

Esto es algo muy común en todos los ámbitos de la vida, en nuestra forma de conducir o a la hora de ponernos la vacuna de la gripe. La percepción social del riesgo está en nuestro día a día, por ejemplo en el miedo a perder el empleo. En el tráfico todos pensamos que los accidentes no nos pasan a nosotros hasta que ocurren. Con el covid sucede lo mismo. También está la tolerancia al riesgo, que es más grande en los jóvenes que en los mayores.

¿Hay alguna forma de controlar todo esto que comenta?

Si preguntamos a los profesionales que trabajan en Urgencias nos dirán que ahora hay menos gente que acude diciendo que ha sufrido un ictus o un infarto. Eso sucede por el miedo a contagiarse en el hospital. También hay gente que lleva una vida sana y hace deporte, piensa que no puede contagiarse y está equivocada. Los grupos sociales de referencia son importantes en todo esto. Hacemos lo que hacen nuestros amigos, sobre todo los jóvenes.

¿Cuál es el mecanismo mental por el que nos regimos?

Los médicos tienen sus mecanismos mentales para llegar al diagnóstico, al igual que la comunidad científica o nosotros mismos en nuestro día a día. Profesionales y técnicos intentan evitar el error para llegar a conclusiones ciertas y nosotros no tomamos esas precauciones, por lo que podemos contagiarnos. Esto se refleja en la incomodidad de llevar la mascarilla, lo que nos hace pensar que no es tan útil para evitar el contagio. Por eso nos la quitamos para hablar por teléfono, que es cuando podemos poner en riesgo a más personas.

La cuestión de la mascarilla da juego en el plano mental...

Es que está comprobado que cada vez que aparece en prensa, televisión o radio que aumentan los contagios nos cambiamos las mascarillas. Pasamos de llevar las quirúrgicas o higiénicas a las FFP2. Luego están los optimistas que piensan que a ellos no les va a pasar, sin base lógica o coherente. Simplemente se basan en creencias. Si estos lo trasladamos a las Navidades, se van a producir muchos factores de riesgo.

Acaba de abrir el melón de las Navidades, ¿qué nos espera?

No usar la mascarilla en espacios cerrados, como un comedor, con personas cerca unas de las otras es muy peligroso. Como también lo es quitarse la mascarilla cuando se entra en una casa o en la sobremesa. Es raro e incómodo, pero son los tiempos que estamos viviendo. Los niños, sobre todo los de Primaria, por el efecto escolar, de las burbujas y el ejemplo que se les ha dado, se han convertido en el grupo de edad más responsable.

«Vemos la vacuna como un milagro que va a resolver la situación para siempre cuando no es cierto»

¿Cuál es la mejor forma de afrontar las fiestas navideñas?

Tenemos que canalizar la situación de forma positiva y construir el riesgo a nuestro favor. En vez del mensaje de que todo es una calamidad debemos hablar de proteger a nuestros seres mayores y de que se puede estar juntos sin poner en riesgo a los grupos más vulnerables. Esta Navidad es mejor plan salir a pasear en espacios abiertos con nuestros mayores que comer o cenar con ellos en salones cerrados.

Lo que parece evidente es que no hay que convertir las viviendas en un botellón...

Ese es otro problema, el pensar que a casa no viene nadie raro, que estamos en familia. Esos son los entornos de mayor reproducción. No percibimos el riesgo con los nuestros, con nuestra gente, pese a que sabemos que el virus no distingue y que el peligro sigue ahí. Si los abrazos son pocos, mejor. Hay que usar bien las mascarillas y mantener otras precauciones, como no alargar las sobremesas o limitar el tiempo que pasamos en espacios cerrados.

¿Qué se debe hacer si se producen situaciones incomodas?

No hay que tener vergüenza, por ejemplo, a decirle a nuestros padres que se pongan bien la mascarilla. Hay gente que no se atreve por no quedar mal pero estas situaciones se deben afrontar, es un momento de prudencia. Son momentos de estar juntos y también de prudencia y solidaridad. Todavía no tenemos los medios del siglo XXI para poner frene a la pandemia.

Esos medios están más cerca con la llegada de la vacuna...

Hay esperanza pero al mismo tiempo existe percepción de riesgo. Las encuestas nos dicen que el 50% de la población está expectante, que no quieren ser los primeros en ponérsela. Los efectos secundarios están controlados aunque la técnica que se utiliza es nueva, por lo que siempre está la incertidumbre de lo novedoso. Vemos la vacuna como algo milagroso que va a resolver la situación para siempre y no es cierto.

«Los niños, por el efecto escolar y las burbujas, se han convertido en el grupo de edad más responsable»

Por lo menos se ve luz al final del túnel en el que estamos...

El problema es que hay gente que no acepta la vacuna, como sucede con la de la gripe. Aún así, ahora tenemos más conciencia de la gente que fallece por gripe al cabo del año, que era un dato que pasaba desapercibido. Este 2020 hemos visto que en algunos lugares se han quedado cortas las dosis por la gran demanda que se está produciendo.

Ha citado a los antivacunas...

La vacuna también es una cuestión de percepción de riesgo. Si mis iguales y figuras sociales relevantes se ponen la vacuna, nos animamos más. El movimiento antivacunas no es algo nuevo, es un fenómeno social que lleva muchos años produciéndose en España y en el extranjero. No ha sido suficientemente contestado desde la ciencia ni desde las disciplinas sanitarias.

¿Cómo debe ser el plan de vacunación para tener eficacia?

Cuando se supera el 50% de la población vacunada, aproximadamente, se cumple el objetivo. Un problema es que ahora el eco de todo lo relacionado con las vacunas y las enfermedades infecciosas es mayor y los antivacunas nunca han tenido una plataforma así. También hay un cansancio de la población con las medidas que restringen nuestro día a día.