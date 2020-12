El Ayuntamiento inspeccionará los árboles y palmeras de 50 colegios públicos de Elche para evaluar el riesgo de caída de los ejemplares y retirarlos si es necesario. El equipo de gobierno ha anunciado una nueva campaña para aumentar la seguridad en los centros educativos ante un problema que preocupa mucho a los padres, según reconoce el Consistorio, que año tras año reclaman a la Concejalía de Educación atención al estar un buen número de centros situados en pleno palmeral, como el Hispanidad, Ferrandez Cruz y Candalix. En la mayoría de colegios hay una media de 50 ejemplares, salvo en el Palmeral, donde hay muchos más.

Ingenieros forestales, agrícolas y de caminos se encargarán de hacer un estudio en el segundo trimestre del curso que ha costado 14.900 euros, después de que hace cuatro años se realizara el último análisis. En esa inspección se evaluaron 2.000 ejemplares y detectaron un centenar con problemas.

El edil de Mantenimiento, Héctor Díez, aseguró que la composición de arbolado en los colegios es muy dispar, con árboles de distintas edades, distintas especies y distintos tamaños, que están sometidos a fitopatologías y además al viento y los temporales que cada vez son más frecuentes en la zona. «El objetivo que nos planteamos es minimizar riesgos. Somos conscientes de que los riesgos no se pueden eliminar al cien por cien, pero en la medida de nuestras posibilidades vamos a minimizarlos para que los centros sean lo más seguros posible», señaló Díez. Lo que pretende el Consistorio es programar tras el estudio una campaña de mantenimiento y poda en colegios en función de la urgencia detectada en cada centro. Los técnicos comenzarán con un trabajo de inspección visual de todos los ejemplares para detectar fitopatologías evidentes, para pasar a una segunda fase en la que se utilizará instrumentación técnica que dará precisión respecto al estado del arbolado. De este estudio el área de Mantenimiento obtendrá una ficha individualizada de cada ejemplar que nos permitirá saber la especie, la ubicación, la fitopatología que pueda sufrir, las recomendaciones de conservación y si el entorno en el que está es el más idóneo.

Con ello, el Ayuntamiento pretende contar con una hoja de ruta para establecer categorías de urgencia que les pueda llevar a reponer o eliminar el ejemplar inmediatamente. «En definitiva se trata de dotarnos de una herramienta que nos permita trabajar con precisión en el departamento de Parques y Jardines y ofrecer información a los centros sobre el estado de su arbolado», apuntó el concejal de Mantenimiento. «Ayer (por anteayer) vivimos un fenómeno de alerta amarilla y no calló ningún árbol, pero eso no significa que no vaya a desplomarse otro día que no haga viento. Por eso es fundamental mirar qué pasa dentro de los árboles», señaló Díez.