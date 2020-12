Sindicatos policiales confirmaron ayer a este diario que en el último mes han volado desde aeropuertos canarios hasta el de la provincia, Alicante-Elche, entre 200 y 300 inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, que previamente habían llegado en pateras a las islas. Un centenar de ellos lo habrían hecho durante el puente de la Inmaculada. El desconcierto de los agentes por la falta de información contrasta con el silencio de la Subdelegación del Gobierno, que a preguntas de este diario declinó ayer realizar declaraciones.

Estos inmigrantes son sólo una pequeña parte de los miles que durante las últimas semanas han llegado a las islas, al punto de desbordar todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), lo que ha supuesto que muchos haya sido alojados en hoteles y otros, según esta denuncia, puedan desplazarse por el territorio nacional, pese a que a todos ellos se les habría abierto un expediente de expulsión que en este momento no es ejecutable; además, tampoco se conoce cómo se les puede notificar la resolución al carecer de domicilio conocido.

En el aeropuerto no presentaron resultados de prueba PCR «porque no era preceptivo», pese a estar la Comunidad confinada

Los inmigrantes que han llegado a la provincia no son los únicos que han aterrizado durante los últimos días en la península, pues en el aeropuerto de València o el de Granada también lo han detectado, según denuncia el SUP. Precisamente, el alcalde de la localidad andaluza, Luis Salvador (Cs), ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno, que tachó de «oscurantismo»; como el de Alicante, Luis Barcala (PP), quien ayer pidió por escrito explicaciones a la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, al considerar que «se está generando alarma e incertidumbre entre la población de Alicante» por lo que solicitó «en aras a una imprescindible transparencia», le informe sobre el número de personas llegadas al aeropuerto, quién ha financiado el viaje y si tienes hechos los PCR.

La portavoz del ejecutivo que preside Pedro Sánchez, María Jesús Montero, el miércoles, en una comparecencia al término del Consejo de Ministros, cuando aún no se sabía cuáles eran los aeropuertos de destino, negó que se estuvieran produciendo traslados a la península «de forma clandestina» y puntualizó que las reubicaciones de inmigrantes se autorizan de forma «concreta y puntual, priorizando los criterios de protección internacional y de pertenecer a colectivos vulnerables».

El ministro de Trabajo, José Luis Escrivá, en la misma línea contestó en un tuit al SUP, sindicato que le ha pedido una reunión por este asunto, lo siguiente: «ligar inmigración y pandemia alienta la xenofobia. ¿Por qué se levantan sospechas infundadas sobre inmigrantes cuando es conocido que los protocolos existentes garantizan que cualquier inmigrante llegando a costa es sometido por las autoridades sanitarias autonómicas a un PCR?». Otros sindicatos, como la Jupol, aseguran que no existe constancia de que a los inmigrantes desembarcados en Alicante tuvieran la prueba PCR porque ni se les pidió, pese a que la Comunidad esté confinada.

Los sindicatos de la Policía Nacional, ponen el dedo en la llaga sobre cómo estas personas se han podido pagar el vuelo -entre 70 y 90 euros, sólo de ida y en compañías de bajo coste- cuando muchas llegaron en pateras sin documentación y consideran que sólo hay tres formas: haber pactado con una red de inmigrantes una entrega de dinero a la llegada a las islas, la ayuda de ONGs o que haya sido el propio Gobierno el que esté financiándolos. Pero no saben la respuesta. Cruz Roja en la Comunidad Valenciana, que desde el primer momento se ha mostrado como una de las principales ONGs de ayuda a los inmigrantes, negó ayer a este periódico haber gestionado ayudas o traslados para nadie.

Lo que sí es una realidad es que desde noviembre y según los días pueden encontrarse con grupos de hasta 30 inmigrantes que han llegado en el mismo vuelo al aeropuerto de El Altet a otras jornadas en los que llegan con cuentagotas. La Guardia Civil ha llegado a detener a algunos después de abandonar la terminal con el argumento de que se encuentran de forma ilegal en España, lo que demuestra lo enrevesado de este asunto y después de que el Gobierno, para aliviar la presión migratoria en las islas, anunciara un plan de traslados a la península que supuestamente aún no se ha puesto en marcha.

Falsificaciones

Para los sindicatos, otra de las preguntas que nadie les contesta es cómo muchos de ellos han obtenido la documentación que han utilizado para sacarse los billetes. A su llegada al aeropuerto se ha comprobado -aunque la cifra no se ha facilitado- que algunos viajaban con documentos falsos o, incluso, pasaportes a nombre de terceros. En estos casos, se ha procedido a su detención. Una medida que, a corto plazo, tras pasar por el juzgado, les ha devuelto a las calles. «Cuando salen de la terminal del aeropuerto, no sabes a dónde van. Hay algunos que los vienen a recoger; a otros, en cambio, no. Al parecer acabaron aquí porque tienen familia o amigos», explica una fuente policial.

Dieciséis detenidos en València y dos positivos por covid

La Policía Nacional detuvo ayer en València a dieciséis inmigrantes llegados desde Canarias a su aeropuerto a los que se les efectuó las pruebas PCR y dos de ellos dieron positivo en coronavirus, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Las dieciséis personas tenían que haber sido trasladadas a Alicante, en aplicación del protocolo establecido, en el que también participa la Generalitat Valenciana, por la experiencia que la provincia tiene en llegada de pateras, lo que posteriormente se descartó y todos están en cuarentena.