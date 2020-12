El PP ha cargado hoy contra el equipo de gobierno porque el Debate del Estado del Municipio, en el que asociaciones y grupos políticos fiscalizan ejecutivo local, a no se ha celebrado a estas alturas del año. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, José Navarro, ha solicitado su convocatoria y ha acusado al alcalde de "hurtar la democracia del Ayuntamiento".

Navarro ha lamentado esta mañana que “no existe justificación, ni excusa, para que dicho debate no se haya convocado, los miembros de la Corporación Local estamos celebrando todos los meses plenos con total normalidad, adaptándonos a las nuevas circunstancias que nos toca vivir, es por ello que, no entendemos como un pleno donde toda la ciudadanía puede tomar la palabra no se haya celebrado aún”.

“González esta hurtando la democracia de este Ayuntamiento, su creencia en la impunidad hace que piense que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, y desde la oposición le decimos que no”, ha lamentado el portavoz.

El edil ha declarado que “para González la transparencia y participación es pura retorica, a base de propaganda, de anuncio quiere labrarse una imagen que no corresponde con la realidad, una lucha para lavar su imagen tras una sentencia condenatoria por vulnerar los derechos de la oposición y tras varios dictámenes del Sindic alertando de que no prosiga por ese camino de opacidad y oscurantismo”.

Según el popular, "son muchas las asociaciones que nos han trasladado su malestar al ver como el equipo de Gobierno les da largas cuando preguntan cuando se celebrará el Debate

del Estado del Municipio, muchas las que temen que el transcurso del tiempo haga que la celebración de este pleno carezca de sentido”.

Asimismo, Navarro ha criticado “la afición de González a la política-espectáculo, su creencia en que la Elche vive su época dorada hace que tenga miedo a que los ilicitanos le digan las verdades, a escuchar como las pedanías siguen abandonadas, a escuchar como piden soluciones al Mercado Central, al Hotel de Arenales, a la fachada del edificio El Progreso, o como solicitan mas inversión en nuestros barrios, o como le quitan la careta al Alcalde relatando su larga lista de promesas incumplidas, promesas que año tras año anunciaba como una inversión inminente”.

Según el edil del PP, "González tiene tiempo para irse a Valencia a hacerse fotos con Ximo Puig o irse de desayuno con el Ministro Ábalos, pero no para enfrentarse a la realidad democrática de una Ciudad que le pide realidades en lugar de promesas vacías¨.

El portavoz adjunto también ha dicho hoy que “González tiene miedo, esa es la realidad, miedo de escuchar sus fracasos no de la boca de la oposición sino de la ciudadanía, miedo a ver como los ilicitanos están cansados de sus promesas". Navarro le ha exigido que "sea valiente, que se enfrente a la realidad y que convoque el Debate del Estado del Municipio, no puede seguir coartando la libertad y la democracia de los ilicitanos y de este Ayuntamiento".