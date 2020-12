Lo Espardenyer II. L’aigua.

L’interés i la dependència dels llauradors de l’aigua -sempre mirant al cel- ha donat sempre molt per a parlar i, per tant, el vocabulari de l’aigua és extens i ben interessant: pous, séquies, safaretjos, aljubs, assuts, assarps, elevacions, canals, els portons, les almèdies, els bassiols, els abeuradors, el repartidor i el posador de l’aigua..., són mostres d’un repertori molt més ample i ric. Són paraules àrabs en la seua majoria, tot i que no foren els àrabs els primers a dotar el nostre camp de les construccions necessàries per a dominar el fluix de les aigües vivificadores. Les centuriacions, la forma romana de repartiment de terres, donava lloc a un disseny quadriculat que podem observar encara a molts camins, però també veiem les séquies que distribuïen l’aigua a aquestes parcel·les, com es pot apreciar a L’Alcúdia, La Foia o Daimés.

Les cases tradicionals solien tenir teulada amb vessant a dues aigües que aprofitava per a arreplegar l’aigua de pluja a través de canalons. No fou així a Lo Espardenyer, on tota l’aigua arreplegada venia de la serra a través del vessant, de la conca. En ploure molt «n’eixia» el vessant, és a dir, davallava l’aigua desbordada, i l’aigua es podia arreplegar als pous. Per a Lo Espardenyer el vessant estava constituït pel camí cap al roal, el petit nucli de població dels Bassars, el mateix camí asfaltat que ara puja des del centre comercial del Gran Alacant als Bassars a l’esquerra de la casa. L’aigua desitjada anava a parar a una basseta, des d’on es distribuïa als pous.

La basseta potser fóra un recurs freqüent a l’època, però em sembla interessant explicar-ne el mecanisme. Estava construïda de ciment, d’uns dos metres de diàmetre i una mica menys de fondària i servia d’arreplegador i distribuïdor de l’aigua que venia del vessant, quan plovia. Constava de tres forats laterals a mitjana altura connectats amb els distints pous de la casa, un dintre de la casa i un altre fora amb un bassiol per a beure el bestiar, les mules o els gossos, com era habitual a totes les cases, al qual es va afegir un tercer construït pel meu avi quan van adquirir el ramat de cabres. Les necessitats al camp, com sabem, determinen les construccions i, en definitiva, el paisatge. A la basseta, quasi sempre seca, podien caure serps o altres animalons i anar a parar als pous i, per evitar-ho, el meu avi posava uns taps de suro grans que obria quan començava a ploure de debò. Així també es podia tapar el forat d’entrada al pou de la casa si no es precisava o l’aigua venia massa remoguda. No cal dir que aquesta basseta resultava un lloc perillós i, per tant, atractiu per a la xicalla, que hi miràvem quan no ens veien amb por de trobar alguna bestiola.

L’avi Gostino va construir una molineta, roda de molí per a traure aigua de la sénia que hi havia prop del nucli dels Bassars i d’on es regava en la partida en temps antics, a prop de la qual hi havia una bassa que ja pels anys quaranta del segle passat estava derruïda. La idea de l’avi era construir una molineta amb les pales metàl·liques i disposades al revés de la que hi havia. Però sembla que l’invent de l’avi no va donar fruit, com tampoc ho feia la sénia existent, segurament l’aigua estava esgotada. El seu germà, Joaquim, va excavar un pou que va trobar una aigua que resultava salobre, però aprofitava per a alguns cultius com magraners, palmeres o alfals. Hi posà un motor elèctric i construí una bassa no molt gran que era on es realitzaven les cucanyes en les festes de Santa Anna.

L’aigua de rec que arribava als Bassars, en aquesta època i ara mateix, ve de la companyia Riegos de Levante que abastia d’aigua de rec aquesta zona. L’altra gran distribuïdora d’aigua era Riegos El Progreso, amb dues creades a les darreries del XIX per donar compliment a les ànsies del camp il·licità. L’aigua del Progreso es considerava de major qualitat, però només arribava a la Vallverda. El sistema de compra i repartiment d’aigua al Camp d’Elx en general, consistia a reunir-se una vegada per setmana per a repartir torns i quantitats, mesurada en temps: mitja hora, deu hores, una quarta (tres hores), etc. El repartidor era l’encarregat de posar ordre en les distintes peticions i deixar tot el món més o menys content. Així mateix, i també era important, la posada de l’aigua servia als homes de reunió i esbarjo, un moment per a veure’s amb els amics i comentar l’actualitat.

Els nous sistemes de rec van provocar un fet que, havent pogut ser tràgic, afortunadament va acabar sense conseqüències: una xiqueta de tres anys, cosina meua, va caure a la séquia que corria paral·lela a la casa, se la va emportar el corrent i va passar a una canonada que passava per davall de la replaça de davant de la casa. La xiqueta va anar a parar al bancal on la força de l’aigua l’havia fet arribar. Ningú no s’explicava que la xiqueta haguera cabut en el tub i menys encara que haguera eixit il•lesa uns vint metres més enllà.

Malauradament, l’aigua també va arribar a faltar a la casa. Quan es repetien anys de sequera, els pous s’esgotaven i s’havia de recórrer a comprar aigua. El lloc més habitual era la finca de Cuesta, una bonica faeneta o alqueria, çò és, casa que comparteix la funció agrària amb la funció de recreació d’uns amos burgesos amb planta baixa per als casers i un primer pis per als amos, fàcil de veure al costat de la carretera Alacant-Santa Pola, tocant al centre comercial Gran Alacant. S’agafava el cavall i la tartana plena de garrafes i s’arreplegava aigua per abastir el pou. El mateix es va fer quan van haver de buidar el pou després que la família passara les febres de tifus, quan veieren algun gros escarabat a l’aigua del pou i l’avi pensà que allò havia estat la causa de la malaltia que l’havia tingut quaranta dies al llit.

Com ens diuen Bey i Cases, el nostre entorn rural conté multitud de valors de diversos tipus que convé reconéixer i preservar. Com altres construccions, cada pou, cada aljub, cada nou sistema de rec té una llarga història al darrere, la dels avantpassats, que és la nostra, la de la lluita diària de l’espècie per a sobreviure, atendre les necessitats bàsiques i, en la mesura de les possibilitats, millorar. Servisca l’exemple de Lo Espardenyer per conéixer una mica més i així poder entendre i valorar el nostre patrimoni.