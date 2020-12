Una carrera profesional de más de treinta años convierte a Ana María García Contreras en una de las voces más autorizadas para analizar la evolución del sistema educativo en Elche y señalar los retos que plantea el presente.

Ahora que llega el momento de su jubilación, ¿qué balance hace de su trayectoria?

El balance es muy positivo, me llevo el reconocimiento de los compañeros. Empecé cuando los servicios psicopedagógicos estaban por construir, éramos muy pocos, y hemos crecido en el número de profesionales. También hemos construido una estructura de apoyo a toda la comunidad educativa: alumnos, familias y centros. Como diría la inspectora jubilada Blanca Torregrosa, Elche es una ciudad educadora, muy implicada en todos los servicios. Empecé mi andadura sin que existieran los servicios psicopedagógicos y la acabo con un reconocimiento pleno.

¿Cómo ha evolucionado la educación en Elche durante las últimas tres décadas?

Se ha pasado de que nadie quisiera hablar con los psicólogos a estar muy implicados en los centros educativos con los programas, los alumnos, los equipos directivos, las familias... Ahora parece que no se avanza si no estamos. Cuando empecé se daban vueltas a la Ley de Integración. La población de diversidad funcional estaba escolarizada en centros específicos e iniciamos el trabajo de su integración en los centros ordinarios. Se ha conseguido visibilizar a toda la sociedad, cada aula es un reducto del esquema social que tenemos.

¿Qué retos tiene el mundo educativo a corto plazo?

La escuela, en el contexto de localidad, tiene el reto de dar una respuesta educativa de calidad. Ya tenemos a toda la diversidad en ella. Ahora hay que implicar a la comunidad a nivel local. Se habla mucho de inclusión pero se queda en una perspectiva estrecha. Es una cuestión de cultura, política y prácticas. Estamos cambiando la metodología e incorporando las TIC. Ponemos demasiado el foco en el alumno cuando lo importante es la persona y su entorno familiar.

Usted pasó por el colegio de educación especial Virgen de la Luz, ¿cuál es su situación?

Sé que hay interés de la Concejalía y la Dirección Territorial de Educación de que el centro se traslade a la localidad, lo que supondría un recursos mucho más fluido para que sus alumnos pudieran participar en actividades ordinarias. Ese es objetivo en el que llevamos tiempo trabajando. También hemos conseguido un segundo centro de educación especial para Elche.

¿Cuál es la forma de trabajar el multiculturalismo escolar?

Cada centro establece sus propios proyectos para dar respuestas a las necesidades de su población escolarizada. En Elche hay muchas zonas escolares necesitadas. Las trabajadoras sociales se implican mucho y hay gran coordinación con los servicios municipales. Hay centros con mayor población de necesidades en cuanto a diversidad funcional.

¿Qué retos han tenido que superar con la pandemia?

Nos estamos enfrentando a una situación excepcional en la que los centros han hecho un esfuerzo inmenso. En agosto se realizó mucho trabajo que ha permitido un mejor uso de las TIC. Trabajar con los alumnos a nivel telemático tiene el contratiempo de la población que no tiene acceso a la tecnología. Hemos luchado para que llegara material que minimizara la brecha digital. Se ha conseguido que los padres no pierdan el contacto con los centros y que a los alumnos les llegara material para poder trabajar.

Pese al avance tecnológico, es importante que los niños sigan acudiendo a las aulas, ¿no?

En la primera fase de la pandemia afrontamos el reto de llegar a los alumnos a través de la tecnología, con la dificultad del alumnado que podía quedarse descolgado. En la segunda fase, en la que ya tenemos la presencialidad en las escuelas, el esfuerzo que están haciendo los centros para controlar los brotes y que se mantenga la convivencia es impresionante. En Elche hemos conseguido que no se cierre ningún centro. En cuanto esto se estabilice, abordaremos cuestiones más pedagógicas porque los niños tienen que relacionarse con sus compañeros para continuar con su aprendizaje.

¿Es fluida la relación entre las instituciones que forman el ecosistema educativo?

En nuestro caso podemos decir que sí. Es una cuestión en la que hay que trabajar mucho. Todos tenemos que hacer un esfuerzo importante para que Elche sea una ciudad educadora, eso hay que construirlo. Nosotros siempre hemos encontrado la colaboración de los inspectores, de los directores de los centros y de la Concejalía de Educación, hemos ido todos a una.

Tras más de tres décadas de trayectoria profesional, ¿con qué sensaciones se queda?

Mi sentimiento principal es el de agradecimiento a todos los profesionales que han pasado por los servicios psicopedagógicos y todas las instituciones con las que hemos colaborado para dar la mejor respuesta posible. Hay que poner en valor la coordinación educativa en Elche en todos los servicios para contar con una red que disponga de recursos importantes. Solo puedo tener palabras de agradecimiento.

¿Qué ha sido lo más gratificante de los últimos 30 años?

Lo más gratificante es que he realizado una tarea coordinada con todos los servicios. Por ejemplo, con la inspección educativa en los planes de escolarización. También ha sido gratificante que los equipos estuvieran formados por gente provisional, sin personal definitivo. Eso nos ha obligado a estar siempre construyendo equipos. Ver que íbamos en una línea de trabajo que no se quedaba en el contexto de un centro o de puertas para dentro ha supuesto una satisfacción enorme que me llevo para siempre.