Dos gradas para albergar a 3.000 personas, ocho vestuarios, cinco pistas y cuatro salas. Así será el pabellón de deportes inclusivo que el Ayuntamiento ha aprobado construir junto al Centro Comercial de l’Aljub con un desembolso de más de siete millones de euros. El último pleno municipal dio verde a un nuevo trámite urbanístico con el objetivo de hacer realidad este macroproyecto, financiado con fondos europeos Edusi, en un plazo de tres años.

La gran infraestructura que el equipo de gobierno ha prometido para Carrús, arrastrada del anterior mandato cuando el Partido de Elche estaba al frente de la Concejalía, estará diseñada para que personas con y sin discapacidad practiquen deporte.

Por ahora solo hay un boceto y se está licitando el contrato de servicio de asistencia técnica para la redacción de proyectos y dirección de obras. Sin embargo, sí que se han empezado a ya conocer algunos de sus detalles.

En primer lugar, la obra se ubicará entre las calles Jacarilla, Rojales y Redován, en una parcela pública de más de 10.600 metros cuadrados.

Una de las particularidades de este pabellón será la instalación de señales táctiles, auditivas y visuales, para poder ser recorrido por personas con diversidad funcional, con la finalidad de que esté dotado con todos los elementos necesarios para hacer un pabellón totalmente inclusivo y de accesibilidad universal.

El edificio, como a priori quiere que sea el Ayuntamiento, tendrá forma ovalada (84x74 metros) y se organizará a partir de una pista central con dimensiones de 54x44 metros con posibilidad de dividirla en dos pistas de 20x40 metros y dos de baloncesto de 28x15 metros.

Habrá un graderío que rodea la pista con capacidad para 1.500 personas y se organiza en dos niveles. Un nivel superior al que se podrá acceder desde el exterior a través de una explanada. El segundo se proyecta un graderío desmontable también con aforo de 1.500 personas pensado para dar servicio a eventos de mayor envergadura.

El inmueble contará con espacios auxiliares que se organizan bajo el graderío, vestuarios, almacenes, salas, recepción, aseos, y cuartos de instalaciones con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados.

Con estas necesidades, el equipo de gobierno se ha marcado un plazo total de 36 meses para la ejecución de la que será la mayor inversión de los fondos Edusi. En ellos se contemplan seis meses para la entrega del proyecto definitivo una vez se adjudique y 15 meses para la ejecución de la obra, 12 como plazo de garantía una vez que hayan finalizado las obras y tres para cumplir con algunos trámites, como son los del registro de la propiedad o la recepción de la obra.

Impulsar el barrio

El anuncio del pabellón inclusivo se remonta a hace tres años, cuando el entonces edil de Deportes, Jesús Pareja, prometió un pabellón deportivo 100 % adaptado y dirigido principalmente a personas con diversidad funcional. Entonces se habló de un presupuesto de 2,5 millones de euros aproximado.

Ahora, que está impulsando el equipo de gobierno tendrá un coste mucho mayor y será un palacio de deportes no solo para discapacitados, lo que ha generado algunas críticas.

La idea municipal es albergar grandes competiciones, incluso internacionales, y también el de revitalizar la zona del barrio de Carrús y el Cementerio Viejo. Precisamente, esta zona de Elche es de las que más prioridad tendrá en cuanto a inversión europea.

El Ayuntamiento quiere hacer con esta obra un punto de referencia de la ciudad, junto a múltiples edificaciones fuera de ordenación y viviendas que no se adaptan a los estándares actuales de habitabilidad donde vive una población con escasos recursos económicos, tal y como expone el propio Consistorio en los objetivos Edusi.

Lo que plantea el ejecutivo local es hacer con el pabellón adaptado un «hito» que pueda hacer progresar este espacio degradado de Carrús Oeste.

Cuatro años esperando una obra con fondos de la UE





Los grupos políticos han aprobado recientemente por unanimidad la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar de uso educativo-cultural a uso deportivo-recreativo la parcela ubicada entre las calles Jacarilla, Bigastro y Redován. Esto es un trámite urbanístico imprescindible para que se pueda construir en este espacio el pabellón deportivo. Sin embargo, su aprobación no ha estado exenta de críticas al equipo de gobierno de Elche.

El grupo municipal del PP ha señalado que se lleva hablando de esta instalación desde hace cuatro años. «Hace dos años se hablaba de un pabellón adaptado, luego mixto y ahora que va a ser el mejor pabellón de la provincia», apuntan desde las filas populares.

Ante ello, la concejala de Urbanismo, Ana Arabid, matiza que porque no lleve el nombre de pabellón adaptado esto no significa que no puedan acceder personas con distintas capacidades.

Los populares, que recuerdan que esta iniciativa debe atribuirse al Partido de Elche, cuando eran socios de gobierno PSOE y Compromís con Jesús Pareja, y han querido dejar claro que cuando ellos gobernaban no pudieron acometer iniciativas similares porque no existían aún los fondos para las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI). Y es que el reglamento de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) obliga a que un 5% del mismo se destine a estrategias para mejorar la calidad de vida de las ciudades, buscando una cohesión social que combata la pobreza, apueste por una economía poco contaminante, se optimicen los recursos y se procure por tanto una sostenibilidad ambiental.