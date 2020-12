Elche necesita una calle comercial íntegramente peatonal, como tienen la mayoría de ciudades de España y Europa. El éxito de las obras de peatonalización de la Corredora ha quedado demostrado con la gran afluencia de público paseando por ella, sobre todo los fines de semana. Familias con carritos de bebés y niños en bicicletas, personas en sillas de ruedas, grupos de mayores, jóvenes viendo escaparates o paseando al perro, etc. Una estampa que hacía años que no veíamos.

La pandemia del covid que estamos sufriendo nos ha hecho demandar un mayor disfrute de la naturaleza y también de la ciudad, de la calle. No cometamos el error de convertir la Corredora en una calle de «tardeo» como ha sucedido en la ciudad vecina de Alicante con la calle Castaños, por poner un ejemplo. En Elche no existe una sola calle del centro que no tenga un bar con terraza. En algunas como la calle Hospital o la calle Carmen las terrazas entorpecen el paso y ensucian y deterioran el suelo.

La privatización y mercantilización del espacio público ha llegado a tal punto que se ha usurpado la finalidad de las plazas públicas como es el caso de las plazas de la Mercè y la de Eres de Santa Llúcia. Los bares y terrazas han expulsado a los niños, a las personas mayores o a cualquiera que quiera sentarse en un banco a descansar o pasar el rato. El argumento de que se debe apoyar a los negocios y la economía es un arma de doble filo. Porque si una calle se convierte en zona de hostelería esto puede perjudicar más que favorecer al comercio (ejemplo de nuevo de la calle Castaños donde han desaparecido prácticamente los comercios). Además, no tiene por qué ser incompatible el hacer una ciudad accesible recuperándola para el peatón con ordenar el uso de las actividades económicas. Pensemos en la Glorieta de hace años que pasó de ser una lugar de hostelería, con sus terrazas y paseo, al híbrido que es hoy día por haberse permitido el uso comercial y financiero, desvirtuando así su valor urbano. Las terrazas de los bares deben ir donde beneficie a los ciudadanos, que podemos ser consumidores o no. Por ello, no hay que confrontar posturas sino buscar soluciones.

En los centros comerciales las zonas de restauración y ocio están separadas de las comerciales. En los centros urbanos de algunas ciudades se han peatonalizado calles dejándolas para la actividad comercial exclusivamente y se han reformado antiguos mercados para concentrar los bares y restaurantes; por ejemplo, en la calle Fuencarral de Madrid. En la plaza de Baix tenemos un ejemplo de dejadez en la ordenación de las terrazas. Tan bonita como ha quedado la plaza y se deja instalar una terraza «bunker». Otras llegarán sin criterio estético alguno cuando en otros municipios de alrededor ya se han llevado a cabo medidas de control, por ejemplo, en Santa Pola con los chiringuitos de playa que guardan unas condiciones técnicas y estéticas unificadas.

El Ayuntamiento debería modificar la Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades económicas para no permitir la instalación de terrazas en la Corredora, incluso la calle Ancha para intentar unir el centro con el Parque Municipal como zona de paseo. Hay que tomar decisiones para que la falta de ellas no acabe en hechos consumados que con casi toda seguridad se convertirán en irreversibles.

Con la actuación de la peatonalización de la Corredora ha quedado en evidencia la necesidad de que el Plan del Centro se abra a otras ópticas, más sociales y participativas.

La prioridad debe ser la convivencia y hacer de Elche una ciudad más amable con un diseño urbano centrado en las personas y en línea con las propuestas de la Agenda 2030 de proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

(*) Firman también Miguel Ors, Pedro Ruiz, Salvador Moreno, Susana Díez, Javier Pascual, Antonio Jiménez, junta de Ágora, Fernando Cazorla, José Antonio Serrano, Loli Asencio, José Antonio Pascual, Diana Forner, Ricardo Irles, Consuelo Poveda, Emilio Doménech, Eutiquio Estirado, Vicent Soler, José Antonio Filiu, Francisca Rodríguez, Josep Antoni Pérez, Gaspar Agulló, Jorge Llopis, Alberto Asencio, M.J.Soledad Pérez Segura, Genovena Martín, José J. Bleda, Luís Pueyo, Rafael Santonja, Gaspar Díez, Margarita López, Mari Paz Hernández, Antoni Moll, Joan Antoni Moll, Ada Moll, Marta Miralles, Roberto López, Anna Álvarez, Carmen Verdú y Joaquim Serrano.