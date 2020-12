Un trasplante de árboles con polémica. Vecinos de Torrellano se opusieron ayer a la tala de ejemplares que está acometiendo el Ayuntamiento en la calle Libertad de la pedanía para sustituir por otros que no ocasionen levantamiento de aceras. Este plan municipal también continúa en diferentes barrios y no ha sentado bien a algunos residentes de la pedanía, que ayer forzaron a la empresa que está ejecutando la tala a parar los trabajos. El enfado entre algunos residentes era notorio porque aseguran que no se les ha comunicado que se fuese a tomar esta determinación, y directamente se encontraron con que parte de una de las calles más transitadas de la pedanía, paralela a la N-340, amanecía sin unos árboles que se plantaron en 1993. Sólo queda el tronco de una treintena de ejemplares cortado al ras del suelo. Como las actuaciones se paralizaron finalmente el edil de Parques y Jardines, Héctor Díez, acudió a la zona afectada para explicar a los residentes el motivo de la actuación. Díez aseguró que para el trasplante se sigue un criterio técnico ya que aseguraba que resulta inviable que cada cierto tiempo se tengan que reponer alcorques porque las raíces de los árboles levantan la acera «y lo primero en la calle es la seguridad y cumplir con las normativas de la vía pública», atajaba.

Sin embargo, los vecinos no entendían por qué se han talado los árboles en lugar de replantarlos en otro espacio y por ello le han pedido al Ayuntamiento que se paralice la tala por 20 días para mostrarles cómo quedaría la zona con los nuevos árboles y que se justifique que la única opción viable es acabar con los ejemplares que quedan, que son algo más de treinta. El técnico del área explicó que la probabilidad de que este tipo de árbol (brachichito) sobreviva tras un trasplante sería muy baja porque se tendrían que cortar parte de las raíces y entonces recaería bajo la responsabilidad municipal que esos ejemplares se mantengan una vez plantados en otro lugar. De igual modo, Héctor Díez aseguró que a lo largo de los años este tipo de arbolado ha generado varios problemas en otros puntos de la ciudad. Justifican que ahora era el momento para sustituir los árboles por otros autóctonos de tamaño mediano porque también hay disposición presupuestaria para acometer la remodelación de las aceras afectadas por estos árboles.