«Un siglo de fútbol en blanco y verde» es un libro para la añoranza y el disfrute de mucha gente que forma parte de la historia del balompié ilicitano. Así lo define Santiago Gambín, la voz radiofónica del deporte en Elche durante más de 50 años.

El veterano periodista ha presentado su quinta publicación, una obra de 450 páginas y de cerca de 600 fotografías, que se puede convertir en el mejor regalo de Navidad para que aficionados al deporte en general y del balompié en particular puedan disfrutar de la lectura, en estos tiempos de pandemia y confinamiento, y para conocer de manera entretenida buena parte de la historia de los últimos cien años del fútbol en la ciudad de la palmeras.

Tras «Historias del Elche CF», con motivo del 75 aniversario de la entidad franjiverde; «12 Historias Blanquiverdes», «Hitos, Mitos y Leyendas del Elche CF» e «Historia del deporte ilicitano», Gambín ha querido «cerrar el círculo» del fútbol ilicitano, con este quinto libro en el que cuenta, con su habitual maestría y romanticismo, la historia del fútbol, especialmente de la cantera, durante un siglo.

«La idea surgió hace dos años y medio, en agosto de 2018, en una comida con antiguos jugadores del Ilicitano, que para mí siempre ha sido la niña bonita del Elche. Los futbolistas fueron sacando fotografías y contando historias. A partir de ahí se fue gestando esta publicación, que he hecho con mucha ilusión», explica el veterano periodista.

En «Un siglo de fútbol en blanco y verde», Santiago Gambín hace un repaso exhaustivo al nacimiento del Ilicitano en 1941, tras coger el relevo del Sportman, después de que el régimen de Franco obligara a castellanizar el nombre de los equipos de fútbol.

Relata historias de los numerosos jugadores que el filial ha tenido, tanto de la ciudad como del resto de la provincia, incluso de otros lugares de España; como quedaron en la clasificación, sin olvidar las distintas sagas de futbolistas que a lo largo de la historia han pertenecido a la entidad franjiverde.

«Más que un torneo de fútbol»

El reconocido periodista, murciano de nacimiento e ilicitano de adopción y corazón, también cuenta con mucho cariño los desaparecidos campeonatos locales, de los que dice que «eran más que un torneo de fútbol»; o la histórica tarde en la que el anillo inferior del estadio Martínez Valero se llenó por completó para ver un encuentro del Campeonato de España de infantiles, entre el Elche, dirigido por Lico, y el FC Barcelona.

«He intentado, primero, que no desaparezca la historia de un equipo muy importante, que le ha dado mucho a Elche y al Elche, como es el Deportivo Ilicitano. Además de recordar los campeonatos locales, que fue el germen y el embrión que ha formado a muchos jugadores, entrenadores y directivos; y que sirvió como espectro, en momentos difíciles, para mantener la ilusión de muchos jóvenes, que, por primera vez, pudieron practicar una actividad deportiva, bajo una misma camiseta y un mismo vestuario. Fueron campeonatos en los que se juntaban personas de diferentes capas sociales: hijos de trabajadores de fábricas, del campo, hijos de ricos y pobres. Fue algo que no había ocurrido nunca en la ciudad. También he querido recordar a tantos y tantos jugadores del Ilicitano, del juvenil, del infantil del Elche, que fueron una fuente de riqueza dentro del océano futbolístico», explica con pausa Gambín.

Esmero

«Un siglo de fútbol en blanco y verde» sirve de «añoranza para unos y de muchos recuerdos para otros, que se sorprenderán con las cerca de 600 fotografías que aparecen, todas ellas muy cuidadas y elegidas con mucho esmero. Es un libro enriquecedor, sobre todo para aquellos que han formado parte de la historia del fútbol en Elche y que, como se suele decir, cualquier tiempo pasado fue mejor», señala el veterano periodista.

Santiago Gambín asegura que «no ha sido fácil» recopilar tantas fotografías e información y la posterior publicación del libro. «Pero gracias a muchos jugadores del Ilicitano, que lo han sentido como suyo durante su elaboración, y a la colaboración del Ayuntamiento, empresas y muchos amigos y conocidos, por fin, la criatura ha visto la luz y espero que los aficionados lo disfruten en estos tiempos difíciles», concluye el periodista.