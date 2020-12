Francisco Agulló Valero: «Necesitamos formar a especialistas en viverismo»

Llevábamos cuatro años en la junta directiva y son otros cuatro años más pero lo que queremos en esta asociación es que cada cuatro años cambie de presidente pero no hemos podido celebrar unas elecciones como tal y lo más práctico para la asociación era que siguiera la misma junta directiva, solo había cambio de vocal. La intención es que este 2021 o cuando las circunstancias lo permitan se haga una nueva votación y haya un cambio generacional.

¿Han logrado asentar pilares estos años?

Se ha conseguido dar mayor claridad y difusión a la asociación, tanto a nivel local como internacional. Estamos situados y nos conocen en más sitios. El Ayuntamiento de Elche nos ayuda y es lo máximo que se ha conseguido, además de una mayor unión de viveristas, no es que no hubiese solo que no estaba ese vínculo para un cambio de impresiones. El equipo de gobierno nos prometía ayudas y nos han llegado este año para la feria de Viveralia, que no se podrá celebrar y lo destinaremos a otro tipo de ampliación o de llevar nuestra sección a otro nivel. En Elche tenemos una administración que ayuda pero por ejemplo queremos que nos facilite agilizar trámites para dar de alta las instalaciones y las administraciones no están combinadas entre ellas. Nos piden estar dados de alta como empresa pero no como negocio, y estamos aquí para trabajar.

¿Qué más retos tienen?

Hemos visto falta de preparación de trabajadores y queremos formar una bolsa de trabajo más especializada. En cooperación con el Ayuntamiento y la Generalitat con el Centro de Capacitación Agraria estamos intentando hacer un curso para prácticas de vivero que nos hace falta y por culpa del covid no hemos podido aún realizarlo. La idea es que el curso sea unos meses entre la unión con viveristas, técnicos y profesores. Necesitamos ir de la mano todos porque la intención es que la formación continúe porque puede ser una bolsa de trabajo muy importante.

¿Nunca antes se ha formado al sector?

Hace unos quince años ya se hizo un curso por parte del Ayuntamiento y salieron entre 10y15 personas que siguen trabajando en viveros. Nuestro sector está asentándose y me gusta compararme con el calzado lo que ha sufrido para ser lo que es. Todos los problemas que han ido teniendo nos llegan a nosotros también.

¿En qué punto está la proyección internacional del producto provincial?

La evolución de nuestro sector, entre la crisis del 90 y la del 2008 hemos ido poco a poco cambiando nuestra manera de trabajar adaptándola a la crisis. Y hoy tenemos un producto que produce una amplia gama de plantas y los transportes van llenos, es lo que interesa. El 95% del producto que necesitan está en Elche en continuo estudio de mercado. El reto principal es que sigamos produciendo lo que hacemos. Se prevé que facturemos algo menos que en 2019 pero cerca de esos índices. La pérdida se ha notado entre un 10-20% (por la pandemia).

¿Cómo se han adaptado a la pandemia?

Como no tenemos menos visita de clientes todo se hace por vía internet, Whatsapp y es un reto importante. Lo lógico para nosotros es que el cliente viniera y marcara la planta. Ahora le proporcionamos la información y con las imágenes marcamos. Tenemos que ser muy capaces de que le guste lo que vea en la foto, es el reto que se está logrando. Llevamos ocho meses y se sigue vendiendo. Estamos adaptándonos esta vía internet. La pandemia nos ha perjudicado pero también nos va a ayudar, nos hace aprender a un ritmo más acelerado del que teníamos.

¿Va bien la campaña navideña?

Seguimos en la línea, antes el dinero se destinaba a hacer viajes y hoy en día quien tiene segunda residencia se preocupa de cambios en el jardín y en casa y hemos notado aumento de ventas en estos temas, quizás el dinero ahora lo dedicas en tener tu casa más verde.

Pero el sector hotelero ahora está de capa caída y es uno de los grandes clientes de planta ornamental...

El sector nuestro y los hoteles han aprovechado este momento para poner al día sus instalaciones. Han comprado planta para modernizar jardines y por eso hemos vendido un poco más de planta, los hoteles donde hay jardines aprovechan. No sé que pasará en abril. El pasado marzo y abril fue terrorífico pero en adelante estamos viendo que, no es que sea una exageración, pero nos damos por satisfechos mantener nuestros trabajadores. No ha cerrado ninguna empresa

¿Se ha frenado el ritmo de las exportaciones?

No se ha notado ningún cambio. A terceros países supone un 40%, entre ellos Emiratos Árabes, China, Japón, India, Indonesia, Líbano, Arabia Saudí, Rusia, Kazajistán, a Europa entre el 60-70% de nuestra producción.

Una de las grandes batallas que tienen pendientes es asegurar el abastecimiento de agua...

Lo llevamos muy mal. Hemos tenido suerte de que en estos dos últimos años ha llovido pero no se puede hacer nada, es una guerra política que afecta al levante español. Solo queda callar y seguir pagando, porque no nos regalan nada. El agua se paga bastante. Queremos mantener los ríos y no agotar acuíferos pero si hay excedentes que los den. Hace cuatro años estábamos en una crisis tremenda y como no cambie tendremos un problema grande en dos años y tendremos que cerrar instalaciones.