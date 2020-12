La Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha reclamado a la institución académica que desbloquee el proceso de elección de delegados de alumnos, a todos los niveles, para que puedan ser elegidos los representantes estudiantiles. Este órgano comprende perfectamente la situación generada a raíz del covid y el hecho de que la institución universitaria decidiera, por motivos de seguridad y salud, posponer este tipo de convocatorias. No obstante, la Delegación de Estudiantes considera que ya es hora de que se active un mecanismo que permita elegir a los representantes estudiantiles compatible con el hecho de mantener las medidas de seguridad por el covid. La UMH ha preferido no hacer valoraciones al respecto a este medio, pero continúa sentándose a la mesa y manteniendo el diálogo abierto con los representantes de los alumnos a fin de encontrar una alternativa donde prevalezca la seguridad de todos de cara a este tipo de procesos electorales.

La delegada general de Estudiantes, María Teresa Valero, asegura que en otras universidades públicas de la Comunidad Valenciana se han podido llevar a cabo votaciones presenciales, salvo en la Jaume I de Castellón, donde cuentan, al parecer, con un sistema telemático validado. No obstante, parece ser que en caso de imitar un sistema de este tipo en la UMH, el sistema no ofrecería las mismas garantías electorales.

Las elecciones a delegado de clase, curso, grado, máster y similares suelen acontecer en el mes de octubre, pero dada la pandemia, la UMH prefirió ser cauta y anteponer la seguridad de los estudiantes a la celebración de los comicios, todo ello sin perder de vista las consideraciones de la junta electoral de la propia institución universitaria.

El resultado de todo ello fue, a propuesta de la propia junta electoral, que los distintos delegados vieran prorrogado automáticamente su mandato.

Esto, según explica Valero, ha generado bastante indignación entre algunos sectores de los estudiantes, y también entre algunos de sus representantes. No en vano, algunos que fueron delegados el año pasado ya se han graduado; o no quieren seguir con esa responsabilidad; o se encuentran en programas de movilidad. O peor aún, alumnos de primer curso que no tienen delegado.

Ante todo ello, la Delegación de Estudiantes, que representa a unos 10.000 alumnos, pide que no se demore más esta situación (está a punto de terminar el primer cuatrimestre) y que se encuentre una solución válida que se adapte a la situación actual.