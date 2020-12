Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Elche a pagar las costas de un proceso judicial que arrancó en el año 2011, que guarda más bien un trasfondo político y que refleja hasta qué punto había crispación y enormes diferencias entre el partido gobernante entonces, el PP, y el PSOE en la oposición.

Hay que ponerse en situación. En mayo de 2011 el PP pone fin a 32 años de hegemonía socialista en el Ayuntamiento. Mercedes Alonso es la nueva alcaldesa y casi todo va a cambiar. Al tiempo, su enemistad manifiesta con algunos integrantes de la bancada socialista es más que evidente.

En junio llega el turno de establecer las retribuciones del personal eventual, cuestión esta potestad de la Alcaldía. El 7 de julio, el Partido de Elche solicita el nombramiento de una persona de confianza como funcionario de empleo con funciones de asistencia a su grupo municipal. Cuatro días más tarde, el PSOE hace lo propio, pero para dos personas. El grupo municipal del PP responde que «por criterios de ahorro presupuestario, según acuerdo plenario, las necesidades del grupo municipal socialista debían solventarse con un funcionario de la plantilla del Ayuntamiento».

Los socialistas no están conformes, el 26 de julio vuelven a insistir en este asunto, pero en este caso para el nombramiento de una única persona. Los requerimientos se suceden el 5 y 13 de septiembre y el 7 de octubre. Ni caso. En el pleno del 28 de noviembre la cuestión estalla en el pleno, a lo que la alcaldesa, en una etapa en la que Pablo Ruz formó parte de su gobierno, responde, según se recoge en una primera sentencia del contencioso administrativo Número 1 de Elche de septiembre de 2014, que al PSOE se le nombrará funcionario «cuando el grupo municipal socialista sea capaz de dar explicaciones sobre la dramática situación en que ha dejado al Ayuntamiento y asuma su responsabilidad». El 22 de diciembre el pleno aprueba una moción en la que se propone el nombramiento de un funcionario «entre los funcionarios del Ayuntamiento de Elche en activo». Al PSOE no le queda más remedio que acudir a los tribunales porque la persona de confianza no es funcionaria y creen que es un continuo torpedeo a su labor de oposición.

Y en el contencioso-administrativo, en septiembre de 2014, se logra una primera victoria: el tribunal da la razón a los socialistas, declara «existente la vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad», en las mismas condiciones que el Partido de Elche e impone las costas al Ayuntamiento de Elche. En la sentencia se indicaba que la decisión del ejecutivo de no designar al funcionario no obedecía a cuestiones de ahorro, como se alegó en 2011, sino a «razones partidistas, premiando a quien parece tener una posición política más favorable al partido de gobierno y castigando al oponente político». No obstante, el Consistorio, en manos del PP, decide recurrir en octubre de 2014.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no se pronuncia a favor del PSOE hasta noviembre de 2017. Y ahora, en última instancia, el Tribunal Supremo acaba de condenar en costas al Ayuntamiento, gobernado por PSOE y Compromís. El funcionario de empleo que quería el PSOE en 2011 fue autorizado por el PP a apenas unas semanas de perder el poder.

Lo de menos es el importe de la cuantía, con la salvedad de que, en lugar de abonar las costas quienes dieron pie a que esta cuestión política se generar para acabar luego en los tribunales, son al fin y al cabo los ciudadanos los que han terminado por pagar la factura con cargo a las arcas municipales: 914,29 euros.