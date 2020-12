La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en Elche, Eva María Crisol, ha presentado una moción al pleno del mes de diciembre en la que solicita al Gobierno municipal “que realice un seguimiento y control de los solares que se encuentran en el municipio y que, debido a estado de abandono, suponen un peligro para la salud de todos los ilicitanos”.

“La imagen de Elche queda muy deteriorada al ver que determinados espacios en medio de la ciudad están abandonados, sin desbrozar, con abundante pasto, y sin ningún tipo de mantenimiento”, ha explicado Crisol. “Esta situación genera en muchos casos acumulación de basuras que son un foco de plagas de insectos y roedores con alto riesgo de incendio”.

Además de los múltiples solares que se encuentran dentro del casco urbano de la ciudad, la edil ha querido hacer hincapié en los terrenos abandonados que se encuentran repartidos en las pedanías del municipio. “Los podemos encontrar a lo largo de todo el término municipal. Esta es una queja muy habitual en las juntas de participación del camp d’Elx y que, sin embargo, desoyen desde el Ayuntamiento reunión tras reunión”.

“El Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado y por ello hemos decidido volver a ser constructivos y proponer nosotros unas medidas que ayuden, en el menor tiempo posible, a que se solvente esta situación que empieza a ser generalizada”, ha indicado Eva María Crisol, señalando que “lo primero será actuar para que no exista ningún solar de titularidad pública en estado de abandono, ya que mal empezamos si quienes tienen que dar ejemplo a los propietarios particulares son los primeros que no hacen los deberes”.

El grupo municipal de Cs ha propuesto mediante la moción presentada que el Gobierno municipal “comience por un requerimiento a los propietarios de solares de titularidad privada para que regularicen y acondicionen estas zonas, evitando que sigan siendo un peligro público y una imagen nefasta de Elche”. Crisol ha recordado que la ordenanza municipal de limpieza viaria “ya recoge los pasos a seguir para evitar este tipo de situaciones”. Sin embargo, la edil de Cs quiere dar un paso más para que “en caso de que se desoiga la llamada para mantener en un estado de salubridad adecuada estos solares, el Ayuntamiento deberá ejecutarlos de forma subsidiaria”.

“No podemos permitirnos que las plagas o futuros incendios sigan amenazando a los vecinos de Elche y por ello confiamos en que la seguridad y la salud de los ilicitanos sea lo bastante importante como para que esta moción salga adelante y se actúe cuanto antes para normalizar el estado de estos solares abandonados”, ha concluido Crisol.