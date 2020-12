El GreenMetric Ranking of World Universities 2020, cuyo tema de esta edición es la responsabilidad de las universidades en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y los complejos desafíos del mundo, sitúa a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche en la décima posición entre las universidades españolas con mayor índice de sostenibilidad ambiental. Asimismo, la Universidad ocupa el puesto 173 de un total de 912 instituciones académicas de todo el mundo en esta área.

Un año más, desde el inicio de su participación en el ranking, la UMH ha mejorado su propia puntuación respecto a años anteriores, alcanzando el 70% del máximo establecido.

El GreenMetric Ranking of World Universities, una iniciativa de Universitas Indonesia lanzada en 2010, evalúa seis indicadores principales de las instituciones académicas: escenario e infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, así como transporte y educación. En concreto, este año han participado 912 universidades de 83 países. Su objetivo es proporcionar el resultado de una encuesta online sobre las condiciones y políticas actuales relacionadas con la sostenibilidad de las instituciones académicas en el mundo.

A nivel mundial, las diez universidades más valoradas son Wageningen University & Research (Países Bajos), University of Oxford (Reino Unido), University of Nottingham (Reino Unido), Nottingham Trent University (Reino Unido), University of California (EE UU), Umwelt-Campus Birkenfeld (Alemania), University of Groningen (Países Bajos), Leiden University (Países Bajos), University College Cork (Irlanda) y Universita di Bolonia (Italia).

La UMH está muy sensibilizada en la cuestión de la sostenibilidad ambiental y, por este motivo y entre otras acciones, ha puesto en marcha un plan para eliminar la presencia de miles de vehículos privados que acuden a sus campus a diario, del mismo modo que le ha declarado la guerra al plástico y busca el consumo cero entre los miembros de su comunidad. Por este motivo desarrolla una campaña basada en la eliminación del plástico que ha sido incluida en las condiciones de los pliegos de contratación de las cafeterías cuando se renuevan.

Para conseguir este objetivo en la UMH se han empezado a desarrollar una serie de medidas que pretenden crear conciencia y hábitos más sostenibles entre los integrantes de la comunidad universitaria. Para empezar, los tradicionales táperes de plástico de usar y tirar se han sustituido por otros, de bambú, con cubiertos hecho con el mismo material.