Arquitecto y poeta, Gaspar Jaén ha recibido el premio Joan Roís de Corella, que otorga la ciudad de Gandia, por su trayectoria literaria. Ahora retoma su pasión por el urbanismo para analizar el presente y el futuro de Elche.

¿Cómo valora el resultado final de la peatonalización de la Corredora y la Plaça de Baix?

Es un proyecto interesante. Me llama la atención que los méritos y los deméritos se atribuyen siempre a los políticos pero nadie habla de Julio Sagasta, un magnífico arquitecto municipal. El dibujo de la Plaça de Baix ha dejado muy contenta a la gente, igual que la peatonalización de la Corredora. Es una zona que va mejorando con el paso de las semanas y me preocupa que se estropee inmediatamente, como ya pasa con el anuncio enorme que ha colocado un banco. En la Corredora van a empezar a instalar terrazas y entiendo que la gente se tenga que ganar la vida. Pero no tiene ningún sentido quitar los coches para llenarla de mesas y sillas, debe ser un espacio de paseo para los ilicitanos.

¿Está de acuerdo con la apuesta para el centro de Elche?

El Ayuntamiento da una de cal y otra de arena. Las peatonalizaciones siempre revitalizan los sitios donde los coches desaparecen. También genera problemas gravísimos. La calle del Ángel no puede absorber todo el tráfico de la Corredora. Me preocupa más lo que se está haciendo en la periferia. Hay actuaciones tan negativas como los nuevos bloques del barrio de San Antón. Como el que está pegado a la fuente de la carretera de Santa Pola. Es una monstruosidad que se ve cuando pasas con el coche. Además de que se taló un pino centenario y se derribó el centro social. Son operaciones especulativas a favor del capital privado.

Un debate candente gira en torno a la movilidad sostenible y los nuevos carriles bici...

En Elche están importando actuaciones de València por la conexión entre Joan Ribó y Compromís Elx. Es una reivindicación política que se asume por los pactos. Está bien pero hay problemas porque no hay un saber técnico para las cuestiones de movilidad como en Suiza o Países Bajos. En València copian mal lo que se hace en el extranjero y aquí copiamos lo de València. En la avenida del Ferrocarril, entre los dos parques, rompieron la acera para que las bicis pasen a la calzada. Ha sido malo para los ciclistas, los peatones y los automovilistas. Aquello fue una barbaridad. Lo que ha pasado en la avenida de Juan Carlos I ha ocurrido por querer hacerlo a las bravas. La ciudad necesita una sensibilidad y cultura urbana que no existe.

¿Cómo ve la situación de dos edificios como el del Mercado Central y El Progreso?

La situación de estos dos edificios es consecuencia de la falta de cultura urbana de la ciudad. El Mercado nunca se ha tenido que trasladar a su lugar actual. Y El Progreso debería estar protegido de verdad. Los problemas de políticos y técnicos se pagan durante muchas generaciones, no se resuelven en pocos años. Seguimos pagando errores de los equipos de Mercedes Alonso y Ramón Pastor. Me hace gracia que venga ahora la conselleria a decir que El Progreso es de interés porque es algo que ya dije yo en 1978 en mi primera guía de arquitectura de interés en Elche. Son errores que están enquistados en el tiempo.

Y sobre el estado actual del Molí Real, ¿qué opinión tiene?

Hay un problema de mantenimiento agravado por la inestabilidad de los terrenos en toda Europa por el calentamiento climático. Ocurre lo mismo en Francia o Bélgica. Que el río no traiga agua, unido el calentamiento global, agrava los problemas del Molí Real. Tampoco se ha sabido nunca qué hacer con este edificio ni se ha mantenido bien. Es un problema difícil, que no saben resolver y lo dejan enquistar. En este caso no es un problema creado por los políticos, como en el Mercado, su origen está en la naturaleza. Cuando lo restauramos a mediados de los ochenta era un edificio condenado al derribo. Y no saben resolver el problema, hay una ineptitud política tremenda, al margen de que vivimos en una sociedad banal.

El Palacio de Congresos, ¿en Carrús o en Candalix?

Yo hice un proyecto de auditorio en 1990 en los terrenos de la UMH. Uno de los grandes defectos del Ayuntamiento es que cree que la ciudad se hace con papeles y no con ladrillos. Se encargan proyectos 40.000 veces para no hacer nada. Son debates estériles porque la cuestión de base es que no hace falta un auditorio. Nos vendría mejor otro hospital. La falta de cultura urbana va aparejada a una amnesia colectiva en la que nadie se acuerda de nada.

¿Qué cree que necesita Carrús para su revitalización?

El gran ejemplo de revitalización de las ciudades en la etapa democrática empezó en Barcelona a finales de los setenta y luego lo copiamos el resto. Un buen ejemplo de esto es el trabajo que hicimos en la plaza de las Chimeneas o el apeador del ferrocarril o el ambulatorio. Hay más casos, como las plazas de Valencia o Andalucía, las calles de los barrios de Flora y el Cementerio o la plaza de la Aparadora. Eso son operaciones de cirugía puntual, no grandes actuaciones como la del auditorio que se pretende ahora, que no so sirve para nada y no se va hacer. Es un debate inútil para entretener a la gente.

¿Cuál será el futuro del Palmeral y sus huertos en Elche?

Las palmeras de Elche llevan 130 años caminando hacia la destrucción total. Es irreversible e imparable. Todo lo más que se puede hacer son paños calientes con jardines y palmeras en la vía pública. Es un espacio agrícola destinado a la desaparición y no va a haber manera de mantenerlo. Como ocurre con todos los espacios agrícolas de Europa. Los huertos de palmeras son una ruina mal conservada y mal cuidada. Ni se pueden regar ni el Ayuntamiento sabe cuidarlos.