La propuesta ganadora de la octava edición del New Food, un concurso alimentario organizado por la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH), ha sido una crema saludable de cacao y avellanas, endulzada con dátiles. Este producto, denominado Cremola, ha sido reconocido por su innovación con el primer premio, dotado con 400 euros. Asimismo, los proyectos RaviOri y Qvegui han sido galardonados con el segundo premio, mientras que el tercer premio ha recaído sobre Soup&Nut y ArtePA. Por su parte, iGlú y Xukeret han recibido el premio especial de la Cátedra Palmeral d’Elx de la UMH.

Durante el evento, se han presentado un total de siete iniciativas culinarias, promovidas por estudiantes del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UMH. Cremola es una idea original de las estudiantes Nuria Jiménez y Amalia Acosta. Su propuesta consiste en una crema saludable de cacao y avellanas, endulzada con dátiles. Esta no contiene azúcares añadidos ni aceites refinados y está elaborada con ingredientes naturales. Además, es apta para veganos, celíacos e intolerantes a la lactosa. RaviOri y Qvegui han sido las propuestas reconocidas con el segundo premio, por lo que se repartirán un total de 300 euros. La primera consiste en una pasta fresca tipo Ravioli con harina de lenteja roja, relleno de carne de ternera, queso Provolone y especias. Este producto no incluye ni conservantes ni colorantes, es fuente de fibra y tiene alto contenido en proteínas. La iniciativa está promovida por Emilio Hernández, Juan Carlos López y Gabriel Ginard. Por su parte, Qvegui es un plato preparado, elaborado de forma sostenible y saludable a base de quinoas reales (roja, negra y blanca) y verduras asadas, complementado con huevo, queso bajo en grasas, salsa vegetal sin azúcares y AOVE. La elaboración, promovida por Mar Gosálbez, Rosa María Franco y Pilar Rojo, no contiene aditivos ni conservantes y es apta para ovolactovegetarianos.

Asimismo, el tercer premio ha recaído sobre los proyectos Soup&Nut y ArtePA, que se repartirán un total de 200 euros. El primero de ellos, consiste en una sopa vegana hecha con tofu, cacahuete y bebida vegetal. Es apta para veganos, celiacos e intolerantes a la lactosa, rica en proteínas y ácidos grasos insaturados y no contiene aditivos. La elaboración está promovida por Paula Díaz, Ana María García y Andrea Más. Por su parte, ArtePa es un alimento fusión de la gastronomía venezolana y mediterránea, promovido por Adam Bogusz, Ariana Jiménez y Daniel Santamaría. Consiste en masas de maíz horneada (arepas), elaborada con vegetales y presentadas en tres sabores: espinacas, zanahoria-calabaza y remolacha. Además, tiene un alto contenido en fibra, no incluye ni aditivos ni conservantes y es apto para celíacos y veganos.

En el caso del premio de la Cátedra Palmeral d’Elx-UMH, iGlú y Xukeret han sido las propuestas galardonadas, por lo que se repartirán un total de 500 euros. El proyecto iGlú, presentado por los estudiantes Álvaro García, Claudia Gil y Alba Robles, consiste en una crema de licor de baja graduación alcohólica con base de dátil y plátano. Tiene una textura suave con matices afrutados y no contiene aditivos y, además, es apta para celíacos. Por su parte, Xukeret, impulsado por Diana Baeza, Paula García y Adela Marina, es un postre fusión rumano-mediterráneo, elaborado con productos locales como dátil y caqui. Esta elaboración no contiene azúcares añadidos, es fuente de fibra, está libre de alérgenos y es apta para veganos.

Estos premios están patrocinados por el Parque Científico de la UMH, por la Cámara de Comercio de Orihuela, por la cooperativa Surinver y por la Cátedra Palmeral d’Elx-UMH. New Food cuenta, además, con la colaboración de la empresa de alimentación Naturquinoa. Las jornadas New Food están organizadas por las asignaturas de Desarrollo e Innovación de Alimentos y Marketing Alimentario del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UMH. Los productos participantes, elaborados en los laboratorios del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la EPSO, deben aplicar criterios de racionalidad económica y representar una oportunidad comercial, dirigiéndose a segmentos de consumidores mediante estrategias de marketing. Además, en sus procesos creativos, los alumnos siguen las tendencias mundiales de alimentación.

Concretamente, el concurso New Food está organizado por los profesores de los Departamentos de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería, así como de Tecnología Agroalimentaria de la EPSO Margarita Brugarolas, Juana Fernández, Laura Martínez-Carrasco, Casilda Navarro, José Ángel Pérez, María Estrella Sayas y Manuel Viuda.