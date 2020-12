La Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Elche, Eva María Crisol, ha afirmado que “había demasiados motivos para votar en contra de los presupuestos municipales que se votaron este lunes como para que pudiéramos apenas plantearnos cambiar el signo de nuestra decisión”. Unas declaraciones realizadas horas después de votar en contra de las cuentas públicas que, sin embargo, fueron aprobadas por el bipartito de PSOE y Compromís.

“Los presupuestos dejan en la estacada a miles de ilicitanos, especialmente abandonados se sienten aquellos que viven en las pedanías y en el camp d’Elx, ya que el bipartito ha fulminado la mayoría de las partidas presupuestarias destinadas a estas áreas, que son tan de Elche como el casco urbano”, ha señalado Crisol. “La realidad es que son unas cuentas que dejan a demasiada gente desamparada y eso impedía que nos pudiéramos plantear siquiera la abstención”.

Crisol ha indicado estar “sorprendida” por los ataques recibidos por parte del equipo de gobierno una vez conocieron el sentido de su voto. Es increíble que tengan esa actitud y falta de respeto hacia los otros grupos políticos, que tenemos todo el derecho otorgado por los miles de ilicitanos que nos votaron para decidir el voto sin recibir presión alguna. Se trata de un talante vergonzoso y que debe desaparecer de todas las instituciones públicas y, por supuesto, debemos erradicar en Elche”.

“Es cierto que el equipo de gobierno ha incluido en torno a 150.000 euros para el plan de ayudas a los comercios, algo que por otro lado habíamos solicitado hace apenas un mes en pleno y se nos denegó, pero eso no es suficiente para que ellos puedan pensar que nuestro voto se iba a decantar a favor o por la abstención”, ha aseverado Crisol. “Es absurdo que entiendan que aceptar una propuesta debe tener una consecuencia en el voto de quién la presenta, y eso me hace pensar si quizá habrían dejado de incluir esta partida en caso de conocer que votaríamos en contra, ¿acaso no la han incluido por pensar que es buena para Elche? Porque de ser así estaríamos hablando de una actitud bochornosa y que los ilicitanos no deberían perdonar”.

La concejala naranja ha hecho hincapié también sobre la actitud de “pretender volver a dividir Elche en bandos, los siempre mencionados rojos y azules, y eso es insano para la política y para la sociedad en general”. “El voto de Ciudadanos a estos presupuestos ha sido contrario porque no son los presupuestos que Elche necesita y porque entendemos que destaca más por las carencias que tiene que por los aspectos positivos que, por supuesto, también incluye, pero pueden tener claro los ilicitanos que nosotros votaremos a favor de todo lo que entendamos que es bueno para Elche y para la gente, y ojalá el año próximo nos encontremos con un proyecto de presupuestos dialogantes desde el principio y no pocas semanas antes de modo que salgan adelante con una mayoría apoyada por todos los integrantes de la corporación”, ha finalizado Crisol.