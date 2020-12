Los 43,7 millones de euros que la Conselleria de Sanidad repartirá en la Comunidad Valenciana a los sanitarios por su esfuerzo, entre marzo y junio, por el riesgo que asumieron y su labor frente al covid, ha terminado por dividir más que unir a la familia sanitaria porque, según ha denunciado hoy en un comunicado la Junta de Personal del Departamento de Salud de Elche-Hospital General, no todos los trabajadores van a percibirlo. Concretamente, mientras todos los sanitarios de Atención Primaria han sido incluidos en la gratificación, no pasa lo mismo con los de la Atención Especializada. Esto ha desembocado hoy en una reunión de urgencia de la Junta de Personal del Departamento de Elche con dos comunicados.

Uno dirigido a la Conselleria de Sanidad y la segunda al director gerente del Hospital General de Elche, Carlos Gosálbez. En ambos solicitan que se incluya a todo el personal de atención especializada como "candidato a dicha compensación económica, de igual modo que se incluye a todo el personal perteneciente a Atención Primaria" y que "el personal de Atención Primaria sea considerado personal que ha prestado atención directa, efectiva y presencial en los cuidados a personas afectadas por la pandemia del covid-19.

La Junta de Personal critica, de entrada, que la Conselleria decidiera "de manera unilateral y sin pacto con los sindicatos de la Mesa Sectorial" el abono de dicha gratificación, que se acordó por decreto el pasado 16 de noviembre. El mismo texto legal decía que suponía un reconocimiento "al personal sanitario, no sanitario y sociosanitario que presta servicios en el Sistema Valenciano de Salud" y que con él se pretendía gratificar a las personas que atendieron, "de forma directa, efectiva y presencial" en las labores de gestión y cuidados a las personas afectadas entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020. La cuantía quedaba fijada en función de una serie de parámetros, como la categoría profesional o la exposición al riesgo. Y la norma advertía que debería existir para fijar dicha cuantía una "negociación en las mesas sectoriales de Sanidad y Función Pública", que es precisamente lo que no se ha realizado a juicio de la Junta de Personal.

La Junta de Personal recuerda que "no es equitativo" que no se "considere a la totalidad del personal de Atención Especializada, pero sin embargo, sí se considere al personal de Atención Primaria", lo que "no hace más que menospreciar la labor realizada en este sector y realizar un reparto no equitativo que no refleja en absoluto la elevada carga asistencial soportada y la disposición absoluta del personal durante esta situación crítica", dice el documento remitido a la Conselleria de Sanidad.

También se recuerda que durante ese periodo, de marzo y a junio, "en nuestro Departamento de Salud muchos trabajadores desempeñaron su tarea asistencial en varias zonas o hemiplantas, llegando incluso a ser trasladados de una zona no covid a zonas covid, dentro del mismo turno de trabajo, según las necesidades asistenciales que se requerían. Esta movilidad de personal implica un mayor riesgo de exposición, sobre todo si se tiene en cuenta que durante el inicio de la pandemia no se realizaban las PCR o serologías a los pacientes ingresados de forma rutinaria, lo que provocó en muchas ocasiones la aparición de pacientes positivos en servicios no covid, aumentando todavía más la exposición del profesional". Y añade que "además, cuando era necesario realizar PCR al paciente ingresado en planta no covid (bien por traslado a otro centro o por realización de pruebas de tipo invasivo) era el personal de la planta no covid el responsable de realizar dicha prueba".

En el escrito al gerente del Departamento de Salud le recuerdan que "todo el personal ha estado expuesto al riesgo generado por el Sars-COV2 y viéndose afectadas sus condiciones de trabajo, un aumento de crédito horario así como la suspensión del disfrute de permisos y licencias. Y le dicen: "esta junta de Personal considera que todo el personal del Departamento de Salud de Elche-Hospital General es esencial y además su labor ha sido y está siendo imprescindible durante esta pandemia. Por lo tanto, rechazamos de manera clara y rotunda la manera en la que la gerencia ha realizado el reparto de gratificación especial por la covid".