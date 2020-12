Después de un siglo y medio, el Casino de Elche bajará su persiana a comienzos de año. La institución, una de las más antiguas de la ciudad, tendrá que poner fin a su larga historia al quedarse sin sede y sin socios que puedan garantizar su supervivencia. Por esta entidad han pasado cientos de ilicitanos que han compartido su espacio entre tertulias y partidas de cartas. Y no solo eso, durante sus 140 años de trayectoria, el club social que comenzó en la calle Corredora ha sido testigo desde un incendio hasta un desahucio.

El 31 de enero el local de la calle Sant Jordi cerrará sus puertas porque, tal y como asegura el actual presidente del Casino, Antonio Climent, el propietario del inmueble ha decidido no renovar el contrato de alquiler después de once años. La intención es abrir allí un estudio de arquitectura. «Lo que ha precipitado el cierre ha sido esto, ahora buscar una sede de las mismas características, con 250 metros, no es lo que quiero porque no da para hacer las actividades propias que necesita un Casino», señala Climent, quien espera que esto no sea un adiós definitivo de la institución.

El Casino cuenta ahora con menos de una treintena de asociados, una cifra que se ha reducido con la pandemia, pero que ha ido decayendo paulatinamente desde que está en su sede actual

Asegura haber tocado la puerta del Ayuntamiento, de la Fundación Caja Mediterráneo y de la Universidad Miguel Hernández para salvar el Casino en otra sede, sin que de momento haya prosperado nada. La pérdida paulatina de socios en los últimos años tampoco ha podido, de momento, hacer sobrevivir este club social, lo que se ha acabado agravando con la pandemia. Antes del coronavirus, había unas 60 personas que pagaban su cuota, pero en estos momentos no llega a la treintena, muy lejos de los más de 1.200 socios que llegó a tener en los setenta y los ochenta.

«No quiero que desaparezca, pero si no hay otra solución deberá ser así», lamenta su presidente, quien asegura tener varias ideas para hacer relanzar el proyecto con actividades de ocio y culturales, que necesitaría de un negocio de restauración para sustentar el Casino. Sin embargo, «sin una inyección económica importante para montar el local no podríamos hacer nada», vaticina.

Sea como sea, lo que está claro es que el club social está ahora atravesando un duro capítulo de su larga historia que da para escribir un libro. Es lo que tiene pensado hacer su presidente con toda la documentación que atesora la entidad. Desde 1874 hay constancia en Elche del Casino, aunque las primeras actas que se conservan son de 1886. «No hay datos fehacientes, pero se sabe que pudo tener como sede un local de la calle Corredora. A comienzos de siglo XX se ubicó en lo que era el cine Capitolio y estuvo allí hasta 1936, que lo quemaron, como hicieron con las iglesias», cuenta Antonio Climent.

El Casino pasó de estar en la Corredora, hasta el local que después ocupó el cine Capitolio para trasladarse al edificio del Gran Teatro en la Glorieta donde pasó sus mejores años. Su última, sede, la actual, está en la calle San Jordi

Tras su reconstrucción el dueño del local desahució a la institución porque no pagaba el alquiler. En 1946 se inauguró el Casino en el edificio del Gran Teatro, donde estuvo hasta 2006.

Por en medio, hubo reclamaciones judiciales con la Caja de Ahorros del Mediterráneo y fue a partir de entonces cuando abrió en Sant Jordi, hasta ahora.