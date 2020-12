El incremento de contagios en la provincia en los últimos días, además de un aumento de las hospitalizaciones, también está provocando que hasta los hospitales lleguen pacientes con síntomas más graves. De hecho, varios hospitales de la provincia, como el de Elche o el de la Marina Baixa, se encuentran con sus UCI a tope de pacientes críticos, tanto por covid-19 como por otras dolencias, y han tenido que habilitar camas adicionales o, incluso, trasladar a enfermos a otros hospitales para poder dar abasto.

El Hospital General de Elche ha tenido que realizar durante la última semana traslados a otros centros asistenciales de la provincia de pacientes de UCI porque no tenía capacidad para más camas. En estos momentos existen 22. Fuentes sanitarias explicaron que el problema no reside tanto en los pacientes ingresados por patologías relacionadas con el covid como con la propia actividad asistencial: infartos, enfermos oncológicos, trasplantes, ictus,... Pero todos, sumados, han hecho que la capacidad, desde el pasado mes de octubre, prácticamente, esté al cien por cien. El centro sanitario no se ha planteado por ahora abrir una «superUCI»; es decir, aumentar la capacidad de la actual.

Quien sí que ha tenido que hacerlo es el Hospital Comarcal de la Marina Baixa. Como ya avanzó ayer este diario, el centro vilero tiene llenas de pacientes covid las doce camas para críticos de la UCI, además de otras seis habilitadas en la Unidad de Cirugía Sin Ingreso (UCSI). Aunque aún tiene camas disponibles en la UCSI para poder atender enfermos graves con otras patologías, se van a crear más camas para críticos por covid en otra zona del Hospital para intentar que no se colapse el servicio.