El Misteri llega a casa por Navidad

Así se hizo. El Misteri ha celebrado su concierto de Navidad en la distancia este año, pero ha llegado a las casas por la televisión, en una grabación en la que Elche se concibe como Belén y las voces de La Festa hacen magia.

Elche engalanada, las calles vacías, las campanas de Santa María repican, la mesa está puesta y la tele encendida. Es Nochebuena y suenan las voces del Misteri. Así empieza el concierto de Navidad con el que la familia de La Festa ha entrado este año en las casas de los ilicitanos a través de la pequeña pantalla.

Los diez villancicos que la Capella, la Escolanía y el Coro Juvenil interpretaron en un vídeo que se estrenó en la noche del jueves cautivaron a cientos de personas que lo vieron en las televisiones locales. Asimismo, más de 1.600 usuarios lo siguieron en directo por Facebook. Durante estas fiestas, otras tantas lo podrán ver a través de cadenas incluso nacionales, con lo que el drama asuncionista podrá llegar a todos los rincones del país.

Las voces del Misteri han realizado este año un concierto muy diferente al de los anteriores, con un templo de Santa María cerrado, sin público, con mascarillas y con medidas de higiene extra, debido a la pandemia del coronavirus. Pese a todo ello, ha logrado sorprender, romper las distancias, conectar y estar muy muy cerca de los espectadores a los que les invitaron a cantar.

«Elche es una ciudad que no sabe celebrar cosas si no es con la gente y teníamos un reto muy importante, que ha servido de oportunidad para contar el Misteri de otra manera y demostrar que aunque no estemos juntos, el concierto ocurre en Santa María, pero llegando a casa de cada uno», señala Pablo Mas, director y guionista del vídeo.

Y esa conexión ha sido posible gracias al trabajo y entrega de toda la familia del Misteri y de un rodaje casi de película. Incluso, dos drones han participado en la grabación tomando imágenes aéreas tanto en el interior de la basílica, como en el exterior.

Durante dos días, las voces de La Festa grabaron el concierto, a principios de diciembre, que empezó con «Noche de Paz» y que como todos los villancicos que se cantaron estuvieron dedicados a colectivos que han sido claves en estos meses difíciles. Tanto sanitarios, profesores, comerciantes, autónomos, recibieron una especial mención. También los padres y los abuelos y la más emotiva dedicatoria fue para los que ya no están.