La detección de casos de VIH en Elche cae a la mitad al suprimirse consultas por la pandemia

Aunque en un principio se pueda llegar a pensar que el confinamiento y la reducción de contactos interpersonales también podrían estar detrás de estos datos, la doctora asegura que «tenemos dudas de que esos contactos se hayan reducido» en lo que respecta a las relaciones sexuales y aquellas que se desarrollan sin protección. Prueba de ello es que en el resto de ITS las cifras se han mantenido durante este año. Por tanto, desde la Consulta de Salud Sexual temen que haya una importante cifra oculta de contagios. No en vano, se estima que cerca de 18% de los contagiados de VIH no lo saben, una cifra que podría verse incrementada por esta reducción de diagnósticos este año.

En cuanto al resto de ITS, el departamento ha destapado 42 casos de sífilis y 38 de gonococo y clamidia, repitiendo un año más como las infecciones más frecuentes, que solo pueden evitarse manteniendo relaciones sexuales con preservativo. La doctora recuerda la importancia de someterse a las pruebas de detección de estas enfermedades, que en muchos casos son asintomáticas, al menos una vez al año.

En este sentido, la doctora Masiá recuerda que en la consulta ilicitana pueden realizarse la prueba todas aquellas personas que hayan mantenido alguna relación de riesgo, de forma totalmente confidencial, e incluso para aquellos pacientes que no sean del departamento de salud del Hospital General de Elche. «La prueba del VIH es anónima, se puede realizar con una gota de sangre e incluso con saliva, y el resultado se obtiene en menos de 20 minutos, y no queda registro alguno». El resto de ITS pueden detectarse mediante análisis de sangre y orina, que también se realizan en la consulta. Este servicio funciona los viernes de 9 a 14 horas, pero también se realizan atenciones urgentes si fuera necesario.

La detección precoz es fundamental en el pronóstico de los pacientes, sobre todo en los casos de VIH, donde se si actúa a tiempo, con los fármacos actuales, puede recuperarse el sistema inmunológico prácticamente por completo. El hospital es pionero, por ejemplo, en las inyecciones mensuales y bimensuales que sustituyen al tratamiento diario.

Más de 60 pacientes toman la pastilla que previene la infección

La Consulta de Salud Sexual del Hospital General de Elche dispensa ya a más de 60 personas la Profilaxis Preexposición (Prep). Se trata de una pastilla que ayuda a prevenir la infección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Un fármaco que se toma diariamente y que evita que, aunque el virus entre en el cuerpo, se produzca la infección. La doctora Mar Masiá, jefa de enfermedades infecciosas, apunta a que este año se ha administrado el fármaco a 40 pacientes nuevos, que se suman a la veintena a la que se les recetó el año pasado. El Hospital General de Elche fue pionero en la Comunidad Valenciana en dispensarlo, tras la aprobación por parte del Ministerio de Salud a la cartera de servicios. Este fármaco está dirigido a personas que se encuentran en los grupos de riesgo, como son los hombres que mantienen sexo con hombres sin protección, aquellos que hayan tenido alguna otra ITS previa, o para quienes se dediquen a la prostitución, entre otros. El objetivo es reducir el número de contagios de VIH, que se mantienen cada año y que preocupan especialmente entre los menores de 25 años. En el Hospital General de Elche se diagnostican cada año cerca de 40 casos, y realizan el seguimiento a cerca de mil pacientes infectados. Cabe recordar que es una infección para la que no hay cura, aunque los tratamientos consiguen que sea indetectable, y por tanto intransmisible, y logran frenar el deterioro del sistema inmunológico, de ahí que sea importante diagnosticarlo a tiempo para impedir que la infección se desarrolle y ocasiones daños irreversibles.