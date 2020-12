No hay año en que no se genere polémica con el sistema escogido para poder ver (o no) a los Reyes Magos en Elche. Tradicionalmente, se organizaban larguísimas colas para conseguir alguna de la sillas a fin de presenciar en primera fila la Cabalgata. Luego se puso en marcha la venta online, sobre todo en estos últimos años, pero ésta tuvo que compatibilizarse con la venta presencial dadas las quejas que surgieron. La imagen de las colas pasó luego de la Plaça de Baix al Paseo de la Estación, donde desde primeras horas de la mañana mantenían el orden padres, abuelos y otros familiares para asegurarse los asientos y, con ello, la alegría de los menores. La demanda de este acontecimiento navideño siempre ha sido muy elevada en Elche. Y así ha ocurrido también en las últimas horas, en la presente edición marcada en este caso por el covid.

El caso es que el Ayuntamiento de Elche ha suprimido, por el covid, la habitual Cabalgata y en su lugar ha habilitado en el Hort de Baix un lugar especial, pensado para los niños y con todas las medidas de seguridad, en el que los Reyes Magos no solo se han adelantado en su visita a Elche, sino que van a permanecer durante nada menos que siete días.

Para ver a Sus Majestades había que reservar en la web del Ayuntamiento. Y aquí es donde ha surgido la polémica, ya que en menos de dos horas se agotaron el lunes las citas web, según fuentes municipales. No obstante, algunos ilicitanos aseguran que a los 45 minutos ya no había posibilidad de reservar a ninguna hora en ningún día, mientas otros señalan que lo intentaron en varias ocasiones y que la plataforma no funcionaba bien.

Esto ha dado como resultado que muchos vecinos muestren este martes su malestar con el Ayuntamiento a través de las redes sociales, algo que, no obstante, sin necesidad de que hubiera covid, también ha generado en el pasado quejas, ya que para algunas voces el Consistorio nunca acierta en la organización de la venta de sillas o, en este caso, el sistema escogido para ver a los Reyes Magos mediante citas web.

De cualquier modo, en la mañana de este martes, sobre las 12 horas y con cierto retraso, dado que el viento llegó a afectar a algunos de los elementos dispuestos en el recinto donde se hallan Sus Majestades y que se denomina «Descubre el mundo mágico de los Reyes Magos», se abría al público, y lo más llamativo es que, pese a que se habían agotado las reservas, había huecos para poder acceder. De hecho, las reservas son de tres en tres minutos. Al poco de abrirse el recinto había huecos y no colas. Es decir, había personas que no habían hecho uso de sus reservas vía internet.

El alcalde, Carlos González, y la concejala de Fiestas, Mariola Galiana, inauguraban en cualquier caso el lunes por la tarde el lugar, donde los Reyes Magos recibirán a las familias hasta el próximo 5 de enero.

En esta ocasión se ha establecido más espacio que con el recinto de Papa Noel. La zona de acceso, junto al Palacio de Altamira, ha sido adornada con luces de colores, nieve artificial, fuegos y diferentes personajes de películas tan conocidas como Aladdin o Spiderman. Además, junto a los Reyes Magos se ha instalado un buzón real para que los niños puedan depositar sus cartas.

Galiana expresaba su satisfacción por sacar adelante esta actividad para que los más pequeños puedan descubrir este mundo mágico y entregar sus cartas. Por su parte, el alcalde subrayaba que este «magnífico enclave con esta ambientación nos permite mantener la magia que representan los Reyes Magos».