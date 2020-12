Compromís señala al PSOE, En Comú Podem, ERC y PNV entre otros partidos por tumbar su enmienda a los presupuestos generales del Estado de destinar una partida de tres millones de euros para hacer efectiva la cesión y exposición permanente de la Dama de Elche en la ciudad. La formación critica que no prosperase esta enmienda en el debate de los presupuestos hace unos días donde también pedían mayor apoyo económico para el Misteri o el Palmeral.

Según Carles Mulet, senador de Compromís, se «justificó esta enmienda recordando que la Dama de Elche es uno de los mayores referentes del arte íbero y supone, por extensión, uno de los emblemas del municipio ilicitano». Para justificar la enmienda reiteraron que la cesión temporal del busto durante cerca de cinco meses en el año 2006 atrajo «380.000 visitantes y supuso una revitalización de la cultura y economía de la ciudad».

Desde la formación entienden que la vuelta del busto ibérico a Elx se enmarcaría, además, «en una necesaria descentralización de los bienes culturales del Estado y, en este sentido, se sitúa la creación de un museo de arte ibérico que tuviera su sede en Elx». Apuntan que la ciudad es uno de los lugares que cuentan con más patrimonio íbero y con instalaciones preparadas para albergar este museo.

Mulet apunta que la propuesta tuvo los votos favorables de Més per Mallorca, Más Madrid, Adelante Andalucia, Geroa Bai, Coalición Canaria, Teruel Existe, Partido Popular y UPN y se abstuvo y Ciudadanos y Junts per Cat.

La partida propuesta defendía dotar económicamente la operación de traslado, protocolos y tramitación de la cesión, e incluso inversión para la musealización así como la opción de efectuar una réplica para poder mantenerse en el Museo Arqueológico Nacional.

Mulet critica que «esta negativa de PSOE-UP, ERC y el resto de partidos asimilados, no es el final ni el principio de nada» por lo que optarán por defender las enmiendas como iniciativas parlamentarias desde el Senado. También reprochan que no hayan salido adelante las enmiendas para ayudar al Misteri o al Palmeral por lo que critican que haya «partidos que entienden que el Estado solamente puede invertir en Madrid o Barcelona, y el resto de las periferias no somos objeto de su interés».