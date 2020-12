El grupo municipal del PP ha mostrado su preocupación ante la aparición de dos casos de la nueva cepa del covid-19. Ante ello, el líder local de los populares y senador Pablo Ruz insta al alcalde, Carlos González, a que facilite toda la información relativa a estos casos, "que sea transparente y que explique a los ilicitanos cuál es la evolución de la situación epidemiológica en nuestro municipio". A su juicio, debe asumir "de una vez por todas, el liderazgo que le corresponde como alcalde de todos, debe salir y dar un mensaje veraz y claro de la situación en la que nos encontramos”.

El popular considera que el alcalde tiene que velar por la seguridad de todos los ilicitanos, "siendo una obligación moral exigir al gobierno regional y nacional el incremento de todas las medidas de seguridad”.

Pablo Ruz asegura que desde el Partido Popular tienden "una vez más la mano a González y a todo el Partido Socialista para trabajar conjuntamente y ofrecer mejores respuestas a los ilicitanos”.

“Es tiempo de lealtad y no de propaganda, es tiempo de unidad y no de postureo, es tiempo de verdad y no de arrogancia y es todo esto lo que nuestros vecinos nos están exigiendo. Es inaudito que González siga instalado en el sectarismo y no sea capaz de sentarse a hablar con la oposición para tratar asuntos de tal importancia”, ha añadido en un comunicado.

“Por último, quiero mandar un mensaje a todos los ilicitanos para que extremen todas las precauciones durante estos días. Es muy importante que sigamos con el comportamiento ejemplar que hemos estado llevando a cabo durante todos estos meses, siendo de vital importancia que no nos relajemos ya que las consecuencias podrían ser terribles”, concluye Ruz.