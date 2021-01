Un estudio concluye que el sector del calzado discrimina a la mujer y consiente el acoso empresarial

«El estudio tiene el punto de partida de la estructura de discriminación de las mujeres, sobre todo en el terreno laboral. Lo centré en las aparadoras porque mi familia se organiza desde hace generaciones en torno a un matriarcado y todas las mujeres se han dedicado al sector del calzado», explica la joven ilicitana como génesis de su trabajo.

Para realizar su investigación Domene ha hecho un cuestionario a 30 mujeres y ha añadido una decena de entrevistas personales. Los datos extraídos de estas conversaciones dibujan una «lucha desigual entre personas mundanas que se dedican a sacar adelante a sus familias contra grandes empresarios que buscan la trampa para pagar menos a las mujeres de lo que les corresponde».

A este análisis le siguen una serie de conclusiones que están relacionadas con la discriminación por sexos o las secuelas físicas que sufren las aparadoras.

El trabajo universitario describe al mundo del aparado como sexualizado y apunta que las mujeres siempre ocupan en las fábricas de calzado los puestos con menos remuneración y reconocimiento y los más precarios. También señala que están expuestas a desarrollar enfermedades en manos y articulaciones así como otros problemas físicos, como dolores de espalda o pérdida de visión, como consecuencia de unas jornadas de trabajo que se prolongan durante 11 o 12 horas.

Otro de los problemas que expresa Domene es el de las mujeres que se han atrevido a denunciar su situación. «La mayoría no hablan por miedo, cuando es algo que se sabe que ocurre en todo Elche, sobre todo en la zona de Carrús. Las condiciones son malas para todas las mujeres y no las denuncian porque tienen miedo por si las incluyen en una lista negra y no las dejan trabajar más en ninguna fábrica. También se produce acoso empresarial contra las que denuncian o quieren regularizar su situación laboral», sostiene la autora del informe.

La última de las conclusiones apunta a la dificultad de conciliar vida laboral y profesional, sobre todo porque buena parte de las aparadoras se ven obligadas a realizar su trabajo desde sus propios domicilios, a la vez que tienen que compaginar esta tarea con el cuidado de sus hijos.