PARA FLORES SOLIDARIAS

Flores Solidarias es un grupo de solidaridad de Facebook. Se creó hace cuatro años y dos meses. No hay sede física. La toma de contacto es a través del boca a boca, pero oficialmente a través de un mensaje al grupo de Facebook o al teléfono de alguna de las seis administradoras y de la secretaria. Hay tres casas solidarias y tres comercios solidarios. Las entrevistas para reconocer las necesidades de las personas y poder optar a las ayudas las hace la secretaria a las familias que lo solicitan, Una vez pasada la entrevista se les llama por riguroso orden de lista para recoger los alimentos básicos y productos de higiene en los tres comercios solidarios. Durante todo el año se canalizan toda clase de donaciones, como ropa, juguetes, muebles, etcétera. Nadie toca dinero para nada.

La artista ilicitana Laura Guillén es una de las seis administradoras del grupo que en llegar estas fechas navideñas moviliza a los colegas pintores para una exposición solidaria. El 50 % de las ventas de los artistas se entregará en productos de primera necesidad a las familias que hayan pasado la entrevista. Laura comenta que la organización de este año ha sido una odisea digna de una época de pandemia: «hasta primeros de diciembre no se sabía si el espacio del Casino de Elche estaba disponible y se organizó todo en cuestión de nueve días en medio de mi covid, sin yo poder ir a la sala a nada y todo gestionado por las colegas Pepi Lombardo y Carmen Pérez; sin ellas no hubiese sido posible la exposición. A todo eso las dudas de los 42 artistas participantes las resolvía yo por teléfono desde la cama. ¿Y por qué no cancelé la exposición? Porque es el único evento que realiza Flores Solidarias para conseguir alimentos y productos de higiene y soy consciente de que somos un alivio para las 50 familias residentes en Elche que atendemos».

Este año han participado 43 artistas (de España, Argentina, Inglaterra, Brasil y Cuba) y una niña de 7 años, nieta de una artista. La generosidad de los artistas ha sido abrumadora, porque se ha hecho caso en la insistencia de venir con postales, que se venden más fácilmente. «Nos ha alegrado mucho contar con una obra del ‘cosero’ Albert Agulló, ya fallecido».

La exposición se inauguró el 11 de diciembre y continuará abierta hasta el 11 de enero en el Casino de Elche, c/. San Jordi, 1. Las horas de visita son: de lunes a sábados de 11,00 a 13,00 h. y de 16,00 a 21,00 h. ; domingos y festivos: de 16,00 a 21,00 h. Los días 26, 27 y 30 de diciembre las artistas Laura Guillén, Dulce quesada y María Marco, respectivamente, impartieron tres tutoriales sobre tarjetas artísticas. El día 8 de enero José García Poveda dará otro tutorial sobre su trabajo y el 9 Wenceslao Pérez dará otro sobre tarjetas postales. Todos estos talleres se hacen gratuitamente. Es de esperar que para el próximo año se cuente con más artistas solidarios y se continúe considerando la tónica de acudir con obrita más liviana. Resulta reconfortante y bonito de verdad la realización de tarjetas pensando que pueden venderse y convertirse en pastillas de chocolate para los niños de Flores Solidarias.

Por último, para quienes amamos las prácticas colaborativas e inclusivas, la labor de Laura y su grupo, en sintonía con los artistas más sensibilizados, siempre será un rayito de esperanza para la educación artística aún debida. Muy bien por esa niña de 7 años que ha participado en la exposición. Y un abrazo al Casino de Elche por habernos cedido el espacio expositivo hasta en sus últimos momentos. Continuará…