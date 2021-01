Seis días después de que el director médico del Hospital General de Elche, Jaime José Sastre, informara en una nota interna a todos los jefes de servicio de la suspensión hasta el próximo día 18 de la actividad programada, tanto la médica como la quirúrgica, "debido a la evolución de la pandemia", medida que excepcionaba a aquella actividad que no era demorable, lo que incluía a consultas externas, la dirección del centro sanitario público ha recordado que dicha decisión no afecta "ni a las intervenciones urgentes ni a las consultadas urgentes y no demorables". Ahora bien, si hay cambios, "se irá decidiendo en función de las necesidades".

"Para esta semana, todo aquel ciudadano que tenga una cita en el hospital ha de venir, a no ser que le llamen desde el hospital para decirle lo contrario; es decir, que las citas se mantienen", explican desde el gabinete de Comunicación del Hospital General de Elche.

El Hospital admite que hay una "mala evolución de la pandemia por coronavirus" y un "aumento de contagios en los últimos días", pero que sólo se ha decidido retrasar "de momento algunas intervenciones programadas no urgentes. Si fuera necesario, y siempre en función de la evolución de la pandemia, se valorará la posibilidad de retrasar algunas consultas externas demorables".