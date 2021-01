El que fuera profesor de Física en el instituto de Carrús de Elche, Diego Romero, de 75 años, ha sido hoy el primer ilicitano en llevar la vacuna contra el covid. Desde las 9 de la mañana personal del departamento de salud del Hospital General de Elche está procediendo a la vacunación en la residencia Elche Senior, ubicada en la avenida Alcalde Juan Hernández Rizo, en Altabix.

La vacuna comenzó a administrarse ya hace nueve días y, aunque el Hospital del Vinalopó puso la primera en la comarca en una residencia de Crevillent, a un vecino de dicha localidad, César, de 90 años, hasta ahora no se había puesto a nadie en las residencias de Elche, tal y como se llevaba esperando desde hace días.

Preguntado ayer el alcalde por esta cuestión aseguró desconocer los motivos, que achacó a la propia logística de la Conselleria de Sanidad. Desde final de año, los casos en Elche están repuntando, el Hospital General tenía ayer a más de 90 pacientes con covid, más de 70 ya ingresados, otros doce en UCI y el resto pendiente de pruebas y de decidir si se les ingresaba o no. El centro sanitario ha habilitado el gimnasio de Rehabilitación para ocuparlo con camas de pacientes no covid para liberar espacio en las hemiplantas destinados a positivos, ganando de este modo espacio. La decisión no supone la renuncia al servicio de rehabilitación, que se prestará en otros espacios.