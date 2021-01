Hasta ayer martes las vacunas no habían llegado a Elche, diez días después de que comenzaran a pincharse en los centros geriátricos de la provincia, comenzando por los de Alicante o San Vicente del Raspeig. El retraso en comenzar a inmunizar a los mayores en la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, una de las que más ha venido preocupando desde hace un par de semanas a la Conselleria de Sanidad (INFORMACIÓN ha publicado que hasta se ha tenido que habilitar el gimnasio de Rehabilitación para acoger a enfermos no covid), y por ende a los responsables municipales y sanitarios en los dos hospitales ilicitanos, no ha recibido una respuesta o una explicación más allá de las consabidas cuestiones organizativas. Frases vacías, como la de esos futbolistas que explican igual una victoria que una derrota.

La vacuna pasó muy cerca de Elche, por Crevillent, el día 30, pues se puso en una residencia comenzando por un vecino de 90 años, César, pero de ella no se ha vuelto a saber hasta que este pasado martes, día 5 de enero, comenzara a inyectarse por la residencia Seniors donde un centenar de personas fueron vacunadas entre los usuarios, comenzando por un docente que desarrolló una gran labor en el IES Carrús, Diego Romero, y por el personal que los atiende. Desde el 28 de diciembre se esperaba en los centros de salud la vacunación, con personal formado e informado de que esta sería su tarea y a partir de ese mismo día. ¿Qué ha pasado en estos días para que a nadie se le vacunara? No se sabe.

El problema no es que no se vacune hasta pasados diez días en Elche (estoy seguro que habrá una explicación, otra cuestión es que no nos guste escucharla o no se atrevan a contarla), el problema siempre será el mismo: la falta de información y de explicaciones. No utilizaré la palabra transparencia para no zaherir la sensibilidad de nuestros responsables sanitarios, muchos de ellos metidos en una concha del tamaño de sus despachos, al resguardo de sus gabinetes de (in)comunicación, por miedo quizá a dar la cara ante la opinión pública y dar explicaciones más allá de lo que diría una estrella de fútbol. Preferiría pensar que los tienen amordazados a que sólo teman ser cesados por el qué dirán de que, en mitad de una pandemia mundial, "he sido el único cargo despedido". Que nadie se preocupe que no hay un político hoy que pueda encontrar una sola justificación para echar de su cargo en el staff a un sanitario por contar la realidad de lo que pasa. Estos ya tienen bastante con no haber sido capaces de pedir perdón por los numerosos errores que han cometido y siguen cometiendo y dimitir, no ha dimitido nadie.

Otra cuestión es el papel que una vez más ha jugado el Ayuntamiento de Elche y nuestro alcalde en este asunto. Las buenas palabras, los consejos a los ciudadanos, el esfuerzo policial en las calles, las horas extra de agentes y brigadas y las peticiones de prudencia muchas veces no son suficientes aunque estén bien, claro está. Con 500 contagiados en los últimos 15 días, rozando el medio centenar de fallecidos (49 de forma oficial hasta el pasado día 4) y sobrepasados los 7.000 positivos desde marzo uno esperaría que además de buenas palabras y de levantar el teléfono (que seguro habrá hecho) para pedir una justificación seria a la consellera Ana Barceló por este retraso de diez días, hubiera salido a la palestra pero no para colocarse del lado de ese profesor jubilado y de esas cien personas que han tenido la suerte de poder ser vacunadas en Elche al cabo de diez días desde que comenzó a realizarse en la provincia, sino de las que no lo están. Y digo suerte la que han tenido los de esta residencia porque del resto nadie sabe cuándo las inmunizarán. El director del Hospital General, Carlos Gosálvez, a las puertas de Senior aseguró el martes a los periodistas que "entre quince y veinte días", mientras la Conselleria el lunes se "comprometía" a que todas la de la Comunidad lo estuvieran en una semana, es más al día siguiente Ximo Puig insistió en esa idea. Evidentemente, quizá por estas dos versiones de un mismo tema: cuándo van a estar todos los mayores vacunados en Elche, una ofrecida por un responsable sanitario (realista) y la otra por un político (optimista/prometedora) que extendía el dato a toda la Comunitat, se pueda entender por qué los segundos no dejan hablar a los primeros. Y si no hablan en público, imagino que tampoco les dejarán opinar en privado, en sus reuniones, sobre lo que nos está cayendo y esto es más grave.

Pero Carlos González no ha roto una lanza por este injustificable retraso en una ciudad con los hospitales llenos y trasladando a pacientes por los pasillos para dar más cabida a más y más contagiados. Y él, a diferencia de los sanitarios, sabe que, diga lo que diga, nadie lo va a cesar. ¿O sí?