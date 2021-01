Vox ha pedido hoy por escrito al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche una solución para la clínica de la tercera edad de Altabix, donde hay una veintena de contagiados (24 según algunas fuentes y 27 para la formación) entre usuarios y personal después de que las pruebas a unos y a otros se realizaran con una diferencia de seis días, según ha denunciado hoy la Asociación por el Derecho de los Ancianos. De hecho, este colectivo ha solicitado que intervenga la UME. En la petición reclaman al equipo de gobierno que "exija a la Consellería de Salud que intervenga de forma inmediata la residencia de la tercera edad de Altabix (tal y como ya instó el Sindic el pasado mes de diciembre), realizando entre otras medidas urgentes: nombrar un responsable covid en la residencia entre sus profesionales mejor formados, para que monitorice y corrija los errores en la utilización de EPIS y de los circuitos; se sectorice debidamente la residencia, señalando los circuitos de retirada de residuos, separando los residuos infectados de los que no lo son y dotando de personal suficiente para evitar la rotación de los mismos en distintos sectores; y se proceda a la reposición de la figura del médico propio de la residencia como sería deseable, que desde hace meses no se cuenta con él, teniendo que ser asistidos los usuarios de la residencia por el centro de salud que les corresponde".

Según el escrito remitido al Ayuntamiento por la formación que encabeza Aurora Rodil y Juan Antonio Alberdi, "nos encontramos ante una tercera ola derivada, por ello, volvemos hacer hincapié en nuestros mayores y más concretamente en la residencia de la tercera edad de Altabix" y recuerda que ya el 3 de noviembre, en otro ruego al equipo de gobierno se les pedía medidas para evitar "la vulnerabilidad de estos usuarios". Hace dos meses Vox solicitó al equipo de gobierno "disponer de unos datos generales del seguimiento de las residencias de nuestra ciudad", algo que no se ha producido

Según la formación no consta que en las residencias de Elche, tal y como pidieron, se hayan realizado "test diagnósticos a todos los residentes, tengan o no sintomatología, siguiendo las recomendaciones actualizadas de los servicios de Salud Pública; se haya llevado a cabo la sectorización que no se está realizando de manera exhaustiva, dado que hay rotación del personal; se haya creado una comisión de seguimiento del plan de acción en cada centro de mayores; se haya identificado un responsable COVID19 en cada residencia entre sus profesionales mejor formados, para que monitorice y corrija los errores en la utilización de EPIS y de los circuitos", entre otras cuestiones. Vox también solicitaba, al parecer sin éxito que se señalaran "los circuitos de retirada de residuos, separando los residuos infectados de los que no lo son".

Medidas

La formación sí admite que alguna medida se adoptó pero ahora "no se están llevando a cabo de manera correcta. Los resultados fueron claramente insuficientes, sin tomar medidas drásticas que contuvieran cualquier tipo de propagación, tanto de residentes como de trabajadores, no respetándose la sectorización de la manera que lo exige la Consellería de Salud, favoreciendo de esta manera la propagación de esta enfermedad tan contagiosa. En este caso, los problemas han sido que las auxiliares han ido rotando cada mes, trasladándose las del ala A al ala B y viceversa, propagándolo incomprensiblemente". Según Vox, "el mayor problema ha radicado en la cocina, al repartir la comida por todas las dependencias, estando contaminada la cocinera. En total, en este momento, según nuestras informaciones hay 27 contagiados según el personal de la residencia: • La coordinadora, nueve usuarios, algunos con alta carga viral. siete auxiliares, una de ellas con alta carga viral, tres enfermeras, cuatro de cocina y tres de lavandería".

"La situación no es actual -continúa el escrito a la junta de gobierno-, desde Vox Elche venimos rogando actuaciones en la residencia, e incluso se presentó a modo personal una denuncia en el Juzgado de guardia por el mal estado de la misma, la existencia de “chinches” y suciedad. Hasta el mismo Síndic informó de la necesidad de la intervención de la residencia por parte de la Consellería, al ser una concesión administrativa y no tomar las medidas oportunas. Es incomprensible que no haya responsable COVID19 en la residencia entre sus profesionales mejor formados, para que se monitorice y corrija los errores en la utilización de EPIS y de los circuitos. Es incomprensible que no disponga la residencia de un médico propio, sino que tengan que acudir del centro de salud que les corresponda. Lamentablemente, tras la aparición de los anteriores positivos, los demás usuarios de esta residencia no se beneficiarán de la campaña de vacunación en estos establecimientos, lo cual lamentamos".