Empresarios de Carrús denuncian falta de limpieza, luces y seguridad en el polígono

El malestar de los empresarios del polígono de Carrús ante el aspecto de abandono y las múltiples carencias que presenta una de las principales áreas industriales de Elche cada vez es mayor. Este malestar queda recogido en un informe que detalla las deficiencias que presenta Carrús y que recoge el sentir de los negocios de la zona, quienes no sienten el respaldo de las administraciones públicas ni su apoyo. La falta de limpieza, alumbrado y seguridad policial es la principal denuncia que presentan los empresarios del polígono pero no es la única. El estudio que han elaborado también critica, por ejemplo, la existencia de paradas de autobús en las que no hay marquesinas ni iluminación, la falta de poda que evita que la maleza siga creciendo sin control o la escasez de plazas de aparcamiento.

El área industrial de Carrús cuenta con unas 650 naves, de las cuales un centenar se encuentran vacías en la actualidad. Los empresarios señalan que la falta de limpieza es deficiente, con calles en las que se acumula la suciedad y un servicio de recogida de basuras que, a su juicio, es escaso. Esta es la principal deficiencia que subrayan pero las quejas van mucho más lejos.

El informe recoge que son diversas las zonas del polígono en las que se acumulan los arbustos, pasando meses, e incluso años en algunos casos, hasta que son arrancados. Las aceras también son foco de las críticas. «Algunas permanecen solo con el hormigón y están sin pavimentar. Tampoco se han instalado bancos para sentarse y hay baldosas destrozadas por el paso de camiones», apunta el estudio que recopila las deficiencias del polígono. La falta de alumbrado público es otra de las demandas históricas de unos empresarios que también recriminan la presencia de numerosas farolas rotas.

Junto a las principales quejas sobre falta de limpieza, alumbrado o seguridad los empresarios lamentan más deficiencias: rótulos que no se ven, una numeración de las naves que consideran «catastrófica», falta de pasos de cebra para peatones, ausencia de zonas ajardinadas y espacios verdes, una alta incidencia de robos, escasez de aparcamientos de bicicletas que fomenten el transporte sostenible o un directorio de todas las empresas que forman el ecosistema actual.

Los desniveles que presentan muchas calles, como consecuencia de la particular orografía que presenta el terreno, también son motivo de crítica por parte de los empresarios. Apuntando a casos más concretos, el informe denuncia que en calles como Brea, Inca, Arnedo o Segorbe son frecuentes los atascos por la falta de fluidez del tráfico en la zona.

Respuesta municipal

Desde el Ayuntamiento se ha apuntado históricamente que el polígono es un área privada y que, por lo tanto, su mantenimiento corresponde a las empresas que ejercen su actividad económica en él. Aún así, no se deja de lado esta zona y dentro del plan de aceras y asfaltado previsto para este año, conocido popularmente como «operación asfalto», están fijadas distintas actuaciones en Carrús. «Vamos a mejorar la accesibilidad de algunas de las paradas de autobús, a asfaltar de nuevo varias calles y a mejorar la señalización», explica el edil responsable del área, Héctor Díez.

Los empresarios, por su parte, muestran una visión más pesimista que el concejal, como es el caso de Antonio Climent, uno de los principales autores del informe que recopila las diferentes carencias que presenta el polígono. «Hace un par de años se hicieron algunas intervenciones de asfaltado y pintura y se crearon nuevas plazas de aparcamiento pero en lo que se refiriere al mantenimiento del día a día o la limpieza de arbustos no se hace nada», lamenta Climent, antes de añadir: «Existe mucha inquietud entre los empresarios por el futuro de Carrús y ahora, con la pandemia, creemos que la situación será todavía peor porque las prioridades están siendo distintas».

Otros propietarios de naves, que prefieren mantener el anonimato, coinciden a la hora de hacer suya la sensación de abandono o de falta de vigilancia y presencia policial. «Como sucede en las pedanías, aquí también nos sentimos abandonados. Ni siquiera nos cambian un contenedor o una marquesina», finalizan.

Un trato injusto en comparación con Elche Parque Empresarial

Una de las sensaciones más extendidas entre el colectivo empresarial de Carrús es la de que el Ayuntamiento les considera un polígono de segunda categoría, con un trato injusto en comparación al que ofrece el equipo de gobierno al Elche Parque Empresarial. «No entendemos esta actitud porque este polígono es el de los auténticos trabajadores de la ciudad, el de los pequeños y medianos empresarios. Somos el verdadero motor de Elche», sostienen desde Carrús. Antonio Climent, uno de los autores del informe que enumera las deficiencias de la zona, apunta en la misma línea: «Pagamos impuestos como los demás y nos gustaría que nos atendieran igual».