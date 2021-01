El Ayuntamiento ha confirmado esta mañana que la desinfección de la residencia de Altabix, donde se declararon 24 casos de coronavirus (27 según los datos que maneja el partido Vox) se ha aplazado hasta el próximo lunes. Según el alcalde, la labor no se realizará finalmente por la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya actuó en Elche a comienzos de la pandemia, sino por una Unidad BNQ ( Biológica, Nuclear y Química). Desde el consistorio ilicitano no dieron explicaciones al retraso de tres días en realizar la desinfección, pese a que los nueve usuarios están en el interior, aislados, y los 15 trabajadores (enfermeros, auxiliares, cocineros, limpiadores) en sus casas. En cualquier caso, el pasado jueves el regidor aseguró en un comunicado que la desinfección se "haría de inmediato". Algunas de estas plazas de trabajadores están sin cubrir, según aseguran desde la Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias. Esto supone una peor atención al centenar de usuarios, con todo tipo de patologías, que vive en este centro que se gestiona por una concesión.

Otras fuentes consultadas por este diario sí supieron explicar ese retraso de tres días, pues se va a utilizar un virucida mucho más fuerte que la lejía, que usa la Unidad BNQ.

El plan de trabajo de esa desinfección, según explicó el alcalde es que el lunes a las 11 o 12 de la mañana, se realicen las habitaciones, y a partir de las 9 de la noche, las zonas comunes. "El alcalde pidió a la Delegación de Gobierno y a Emergencias de la Generalitat una intervención de la UME que fue la que vino a varios sitios durante el confinamiento.

A preguntas de este diario, en una comparecencia, el alcalde, Carlos González, no ha explicado los motivos por los que se tardó seis días entre las pruebas PCR que detectaron a ocho usuarios positivos (que se realizó el 29 de diciembre) y las del personal (el 4 de enero), donde se detectaron 15 casos y otro en un usuario. El regidor ha asegurado que, tras hablar con el director de la residencia, la situación está "encauzada" y "normalizada". La concejala Esther Díez, presente en la comparecencia, ha asegurado que la Conselleria de Igualdad ha solicitado al Síndic de Greuges que le explique cómo quiere que se rescate el servicio, tal y como ha solicitado en un informe reciente en el que pide a la Administración que asuma de forma directa la gestión.

"La unidad está especializada en esta desinfección, pero no sabemos por qué si esto se sabe desde el día 5 (los 24 contagios) se tenga que preparar la logística para el lunes (día 11), nosotros pedímos la UME el día %... se está dilatando mucho en el tiempo, pero solo nos queda que aceptarlo porque son los tiempos que ellos están marcados, pero cada hora cuenta y estamos muy preocupados. No consideramos que sea suficiente, la única desinfección es la de las limpiadoras". Según la Asociación, el director de la residencia no sabe aún cuándo Salud Pública les va a repetir las PCR. "Estamos muy escasos de personal, sin enfermeros ni médicos, no se está invirtiendo el tiempo, los recursos y el personal que se necesita, pero seguimos peleando". No se ha puesto en contacto con nosotros nadie de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y nos hemos pueto en contacto con ellos. Esperamos que respiren y nos digan el plan de actuación porque la situación lo requiere".