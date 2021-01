La Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias ha hecho hoy público un duro comunicado contra las consellerias de Sanidad y de Igualdad y Políticas Inclusivas tras las declaraciones realizadas ayer por el alcalde, Carlos González, y la concejala Esther Díez en relación a la situación de estas instalaciones, no sólo por los 24 casos de covid detectados los días 29 de diciembre y 4 de enero, sino por el hecho de que el Sindic de Greuges solicitara el rescate de la misma a tenor de que entendía que no se estaba realizando una buena gestión. El comunicado íntregro dice asÍ:

Respecto de la situación de la Residencia de Altabix, nos “conformamos”, porque no nos queda otra, con que la desinfección de la Residencia se realice el lunes, pero de nuevo observamos falta de diligencia y celeridad en esta tarea que es urgente y prioritaria. Cada día que pasa es vital pero los agentes implicados no lo quieren ver. Desde ADBAR, hemos agradecido al Teniente Jorge Sánchez Carcelén del Regimiento de Defensa Nuclear, Biológico y Químico, su interés desde el primer momento por aportar su granito de arena en esta delicada situación. En cuanto a la comparecencia ante los medios del alcalde y Esther Díez de ayer a mediodía, desde la Asociación no damos crédito a algunas de las manifestaciones que han realizado:

- Respecto de la llamada telefónica que refiere el alcalde que ha realizado al director de la Residencia, queremos recordarle al Jefe del Consistorio, que ese director está contratado por la empresa concesionaria y si bien los familiares estamos contentos con su gestión personal como director por su gran empatía y empuje en su trabajo a nivel personal, nosotros no consideramos que la situación de la Residencia sea de normalidad. Ni lo era antes de este brote ni lo es ahora. La situación es de absoluta excepcionalidad y su manifestación es “excesivamente positiva”, pero él nunca puede reconocer eso públicamente porque tiene un vínculo laboral con la empresa, una empresa que no ha puesto interés alguno en levantar una Residencia con gravísimos problemas. Y que sólo ha introducido alguna que otra mínima mejora a fuerza de muchas quejas y reuniones con nuestra Asociación. ¿Es una situación de normalidad que haya enfermeras y auxiliares que lleven de 8 a 10 días sin descansar y doblando turnos? Están realizando un esfuerzo titánico y no son condiciones ni para ellas ni para quienes reciben los cuidados ¿Es una situación de normalidad que 1 enfermera esté sola y sin médico los festivos y fines de semana y atienda a más de 100 personas con un brote COVID y con residentes a los que no se ha repetido la prueba COVID de nuevo? No se están cumpliendo muchos de los protocolos establecidos por la legislación en estas circunstancias y nadie se da cuenta de que estamos “en guerra” contra un virus que con el colectivo de mayores puede ser mortal.

Por otro lado, ninguna de las Consellerías, ni la de Sanidad ni la de Igualdad y Políticas Inclusivas, se ha pronunciado respecto de la situación que estamos padeciendo y hemos contactado con todos ellos, desde el Secretario Autonómico y Conselleras hasta la Dirección Territorial de Alicante. Y como llevamos manifestando en multitud de ocasiones al alcalde durante muchos meses, aunque el Ayuntamiento no sea directamente competente, urge que la Corporación Municipal presione e inste a la Generalitat a resolver y mantener controlado este brote y a que queden solucionados los gravísimos problemas estructurales de la Residencia por tratarse de una Residencia de mayores enclavada en su municipio, con ilicitanos que un día trabajaron por Elche y no merecen el trato que están recibiendo. Todos saben lo que ocurre allí, pero todos miran hacia otro lado. Es cierto que el alcalde nos emplazó a una supuesta próxima reunión con el Secretario Autonómico, pero hemos mantenido hasta hoy muchas con diferentes Directores Generales y tenemos muchas promesas incumplidas como, por ejemplo, la implantación de un programa de gestión en el centro para minimizar la gran desorganización allí reinante. Una de las demandas a la Conselleria y empresa concesionaria desde agosto es que nos faciliten el Plan de Contingencia del centro. Hemos perdido la cuenta de las veces que lo hemos reclamado. Es de justicia que se nos facilite y lo hemos solicitado tanto por sede electrónica como directamente por mail a los responsables autonómicos. ¿Aún no ha sido validado por Generalitat?

- Por otro lado, nos han “molestado” especialmente las palabras de la concejala Esther Diez de Compromís, ya que su partido es el que gestiona la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas encabezada por Mónica Oltra. En primer lugar, no son expedientes sancionadores lo que necesitan nuestros mayores, como ha manifestado Esther Diez al ser preguntada, necesitan cuidados mínimamente dignos y no los tienen. Las inspecciones que se han realizado hasta ahora nunca han tenido el seguimiento adecuado a la gravedad de lo detectado. Hay un informe de inspección firmado por el Jefe de Inspección de la Comunidad Valenciana de mayo de 2020 que es demoledor y respecto de cuyos incumplimientos y faltas no se hizo ningún seguimiento. Por ejemplo, había medicación que se administraba sin ser pautada y medicación pautada sin administrar; el Servicio Médico de la Florida llevaba meses y meses sin recibir los pesos y tallas y ha habido pérdidas de peso de 20 y 30 kgs en residentes.

El Sindic tuvo que abrir un expediente de oficio y nuestra Asociación acudir a esta institución, pero ni siquiera tras los informes emitidos se están solucionando los graves déficits, ni se ha intervenido la misma. Respecto de la alusión que hizo Dª Esther Díez a la base jurídica sobre la que se sustentaría la intervención de la Residencia, esta edil nos demuestra su profundo desconocimiento del estado de cosas actual y que no ha leído el segundo de los informes del Sindic de Greuges de 22 de diciembre de 2020 donde queda detallada a la perfección la manera de realizar la misma de su página 7 a la 10, como ya le explicó la secretaria de la Asociación al alcalde el pasado día 6 de enero por la tarde por teléfono. En ese documento se establece cómo al tratarse de un contrato administrativo de servicios mediante procedimiento abierto, el realizado por Generalitat y la empresa concesionaria, puede realizarse su intervención a la vista de los diferentes preceptos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 y en relación a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Igualmente esta concejala de Compromís también desconoce que las reformas que llevan aplazadas 8 años, no corresponden ni nunca ha correspondido realizarlas a las empresas como manifestó ella ayer, por no tratarse de acciones de mantenimiento y conservación que son las que corresponden a las empresas adjudicatarias, sino que se trata de obras y reformas integrales del edificio que alberga la residencia y que deben realizarse por Generalitat ya que es de su propiedad como: reforma completa del jardín exterior, arreglo global del sistema de climatización, arreglo del sistema de megafonía, desprendimientos en fachada…

Y además, el importe aprobado por Generalitat para esa reforma es de 640.000 euros más IVA ( lo tenemos en un documento por escrito), no de 100.000 como dijo Esther Diez. Aclaración que ya se le realizó a esta concejala esta misma semana por redes sociales por ADBAR. Esperamos el cumplimiento estricto del montante total de esa inversión que hemos luchado y peleado tanto ya que este edificio está totalmente abandonado.