Quince usuarios de la residencia de Altabix, en Elche, dieron positivo entre anoche sábado y hoy domingo al test de antígenos, según información recabada de fuentes sanitarias. A estas horas, las familias de los ingresados no conocen de forma oficial este dato, ha confirmado la Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos que tiene previsto presentar una denuncia esta mañana en el juzgado de guardia, el Instrucción número 5, después de no tener respuesta de Salud Pública sobre lo que está pasando y ver que la falta de personal para atender a los enfermos no se está cubriendo (de hecho, esta no es la única residencia que no encuentra enfermeros en la provincia pues en una de Santa Pola ha ocurrido lo mismo).

Hasta ahora, en la residencia ilicitana se han declarado 24 casos entre los ancianos ingresados, que son 107, y 14 entre el personal. Las pruebas las ha realizado la empresa concesionaria de motu propio después de que, según fuentes de la Asociación, Salud Pública se negara por ahora y prefiriera esperar unos días más para repetirlas. Al menos tres residencias ilicitanos no se podrán vacunar contra el covid porque tienen casos positivos.

Los ocho primeros positivos entre los usuarios se registraron en una toma realizada el día 29 de diciembre (festivo local) a través de PCR. Como se recordará, hasta el 5 de enero, una semana más tarde, no se realizó al personal que trabaja en la residencia, lo que arrojó hasta 15 positivos más, uno de ellos, a otro usuario. Estos tuvieron que darse de baja laboral y aquí empeoraron los problemas porque durante esos días supuestamente pudieron pasar el coronavirus a otros ingresados. En la lista había enfermeros, auxiliares, personal de limpieza o de cocinas, algunos de estos no han podido cubrirse por falta de personal sanitario sin trabajo. El pasado sábado, después de las presiones de los familiares, se realizó un test de antígenos. Según las fuentes consultadas, este solo es positivo cuando la carga viral es alta. Afortunadamente, no consta que nadie haya tenido que ser ingresado en un hospital por ahora.

Se da la circunstancia de que la residencia de Altabix carece de espacio para aislar a 22 pacientes, hasta ahora se estaban metiendo a los positivos en habitaciones dobles, pero en estos momentos es materialmente imposible que se les aleje del resto para evitar que el contagio prospere. Los trabajadores, según fuentes consultadas por INFORMACIÓN, habrían pedido que a ellos se les vuelva a realizar cuanto antes pruebas porque están trabajando en un centro donde el virus está campanando sin que se haya puesto remedio.

"Normalizada"

El pasado viernes, el alcalde de Elche, en una comparecencia pública y tras hablar con el director de la residencia, aseguró a los medios de comunicación que la situación estaba "normalizada". El Síndic de Greuges solicitó esta pasada Navidad a la Conselleria de Igualidad que rescatara cuanto antes el centro, en manos de una concesión, habida cuenta que entendía que existían irregularidades. El partido Vox Elche ha solicitado al Ayuntamiento que tome medidas cuanto antes en la residencia de Mayores y ha solicitado una reunión urgente para atender a estas personas y aportar soluciones, aún cuando entiende que la responsabilidad es de dos consellerias: Sanidad e Igualdad y Políticas Inclusivas.

BNQ

Mañana lunes está previsto que una brigada del Ejército, especializada en la lucha biológica, BNQ, con sede en València, aunque a la residencia de Altabix para proceder a una desinfección a lo largo de la jornada, lo que incluye las camas y habitaciones, por la mañana; y el resto de instalaciones, por la tarde. La Asociación ya criticó el pasado viernes que no se hubiera realizado antes porque solicitó el día 5, cuando conoció los positivos al personal, que la Unidad Militar de Emergencias (UME) volviera a la residencia para esta tarea. En este retraso de seis días se han conocido estos nuevos positivos.